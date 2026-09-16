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ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, Washington yakınlarında düzenlenen "Air, Space & Cyber Conference" etkinliğinde tarihi bir itirafta bulunarak ABD'nin yörüngede operasyonel uzay kontrol silahları bulundurduğunu resmen açıkladı. Gelişen ve değişen küresel tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Meink, yörüngedeki sistemlerin Amerikan müttefik kuvvetlerini olası düşman eylemlerine karşı savunma amacı taşıdığını belirtti.

Ancak Pentagon yetkilileri, yörüngedeki sistemlerin teknik türü, operasyonel yetenekleri, test edilip edilmedikleri ve hangi tarihte uzaya gönderildiklerine dair kritik detayları güvenlik gerekçesiyle gizli tutmayı sürdürdü.

HANGİ TEKNOLOJİNİN KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

Pentagon'un resmi kanalları konuşlandırılan savunma mekanizmalarının detaylarını paylaşmazken, uzay doktrinlerinde bu tür teknolojiler yönlendirilmiş enerji sistemleri (lazerler), radyo frekansı karıştırıcıları veya fiziki imha sağlayan kinetik silahlar olarak sınıflandırılıyor. ABD Uzay Kuvvetleri daha önce karadan konuşlandırılan uydu karıştırıcısı "Meadowlands" sistemini duyurmuş olsa da, doğrudan yörüngeye yerleştirilen kinetik bir imha silahının varlığına dair kamuya açık somut bir veri bulunmuyor. Uzmanlar, kinetik patlamaların devasa uzay enkazı oluşturma riski nedeniyle enkaz üretmeyen anti-uzay sistemlerine ağırlık verildiğine dikkat çekiyor.

Uzay altyapısının yalnızca iletişim veya navigasyonla sınırlı kalmayıp hedefleme, geniş bant internet ve füze erken uyarı sistemleri için kritik hale gelmesi, yörüngedeki askeri rekabeti üst seviyeye çıkarıyor. ABD yönetimi; Rusya ve Çin'in Amerikan uydularını işlevsiz kılacak manevra kabiliyetine sahip araçlar geliştirdiğini savunurken, söz konusu uzay önleme sistemlerinin ABD'nin planladığı "Golden Dome" savunma mimarisinin de bir parçası olduğu ifade ediliyor.

ÇİN'DEN MİSİLLEME UYARISI VE TEPKİ

ABD'nin tarihi açıklamasının ardından Çin cephesinden Washington'a sert uyarılar geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'yi uzaydaki askeri varlığını ve yığınağını genişletmeye son vermeye davet etti. Pekin yönetimi olarak uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması ilkesine bağlı olduklarını hatırlatan Guo, gökyüzünün bir savaş alanına dönüştürülmesine ve her türlü uzay silahlanma yarışına kararlılıkla karşı çıktıklarını vurguladı.

DIŞ UZAY ANTLAŞMASI KİTLE İMHAYI KAPSIYOR

1967 tarihli Uluslararası Dış Uzay Antlaşması, Dünya yörüngesine nükleer veya kitle imha silahlarının yerleştirilmesini kesin hükümlerle yasaklıyor. Türkiye, ABD, Çin, Rusya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin imzaladığı anlaşma; uydu karıştırma, lazerle kör etme, gözetleme ve uydu savar sistemlerin geliştirilmesine engel teşkil etmediği için küresel güçler arasındaki örtülü yörünge rekabeti hız kesmeden devam ediyor.