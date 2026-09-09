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Trump, tasarımın bilim kurgu klasiği "Starship Troopers" filminden esinlenerek hazırlandığını belirtse de koyu renkli tunik, sivri tepeli şapka ve çizmelerden oluşan yapı Nazi Almanyası askeri estetiğine ve Star Wars’taki İmparatorluk subaylarına benzetildi.

Yapay zeka üretimi olduğu değerlendirilen görseldeki renk paleti uzay grisi, gece yarısı siyahı, gümüş grisi ve saten siyahı olarak açıklandı.

İLHAM KAYNAĞI FİLMİN FAŞİZM VURGUSU

Üniformanın ilham kaynağı olarak gösterilen 1997 yapımı Starship Troopers, sinema tarihinde faşist propaganda imgelerini eleştirel biçimde kullanmasıyla biliniyor. Filmin yönetmeni Paul Verhoeven, yapımı Nazi propaganda filmlerinden ve SS üniformalarından esinlenerek tasarladığını ifade etmişti. Yeni tasarım bu yönüyle eleştirilerin odağına yerleşirken, Star Wars evrenindeki antagonist askeri figürlerle olan benzerliği de dikkat çekti.

MEVCUT ÜNİFORMADAN FARKLI BİR ÇİZGİ

Uzay Kuvvetleri'nin hâlihazırda kullandığı resmi üniforma, daha geleneksel Amerikan askeri hatlarına sahip bulunuyor. Mevcut tasarımda yer alan çapraz kapanışlı tunik ve üzerindeki altı adet düğme, kurumun ABD ordusunun altıncı kuvveti oluşunu simgeliyor. Trump'ın paylaştığı yeni konsept ise bu geleneksel çizgiden oldukça farklı bir estetik sunuyor.