ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin istihbarat servislerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) bünyesindeki bayrak değişimine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, vekaleten bu göreve getirilen William Pulte'nin 19 Haziran itibarıyla resmi olarak mesaiye başlayacağını bildirdi.

Küresel ölçekte yakından takip edilen atama sürecine dair öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:

MEVCUT EKONOMİK GÖREVLERİNE DE DEVAM EDECEK

Başkan Trump, görevi devralacak olan Pulte'nin, istifa eden eski direktör Tulsi Gabbard ile geçmiş süreçte yakın ve koordineli bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Atamanın dikkat çeken bir diğer yönü ise Pulte'nin üstlendiği çoklu görev tanımı oldu. William Pulte, istihbarat başkanlığının yanı sıra Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörlüğü ile mortgage devleri Fannie Mae ve Freddie Mac şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmeye devam edecek.

TULSİ GABBARD AİLEVİ SEBEPLERLE AYRILIYOR

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, geçtiğimiz süreçte yaptığı açıklamada eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstermişti. Gabbard, eşinin tedavi sürecine destek olabilmek adına 30 Haziran tarihi itibarıyla görevinden tamamen ayrılacağını ilan etmişti.

Başkan Trump, bu ani ayrılık kararının ardından istihbarat kurumunun işleyişinde bir boşluk doğmaması adına, halihazırda yönetimde kritik görevlerde bulunan güvenilir ismi olan William Pulte'yi vekaleten bu makama atama kararı almıştı. Turnusol görevi görecek olan 19 Haziran tarihiyle birlikte ABD istihbarat dünyasında Pulte dönemi resmen başlamış olacak.