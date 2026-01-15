İsrail'in Gazze'yi işgali sonrası başlayan ateşkes sürecinde ABD, Hamas'ın silahlarını tamamen bırakacağına ikna olmuş durumda. Axios'un haberine göre, ABD, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

"HAMAS SİLAH BIRAKMA SİNYALLERİ VERİYOR"

Hamas'ın silahlarını bırakıp bırakmayacağı konusundaki endişelere değinen ABD'li yetkili, Bu konuda bir plan hazırladık. Başkan (Donald Trump) bunun gerçekleştiğini görmek istiyor. Hamas bunun olacağının sinyallerini veriyor. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GAZZE SÜRECİNE DAHİL OLMALI"

ABD'li yetkili, Hamas üzerindeki etkisi sebebiyle Türkiye'nin de sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'ın Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden kurmasını istediğine dikkati çeken yetkililer, "Bu konuda çalışacağız. Umarız ki her iki taraf da söylemlerinin şiddetini azaltır ve birlikte çalışır." diye konuştu.