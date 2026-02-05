Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD'nin Washington şehrinde gerçekleştirilen "Delphi Ekonomi Forumu'na bir panelde konuşma yaparak soruları yanıtladı.

"ABD-İRAN SAVAŞINDAN TÜRKİYE KAZANÇLI ÇIKAR" İDDİASI

Panelde moderatörün, Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Gazze ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde ciddi başarılar kazandığı, ABD ve İran arasındaki muhtemel bir savaştan Türkiye'nin kazançlı çıkacağı, bunun İsrail ve Yunanistan'ın aleyhine olacağı şeklinde yorumlarda bulunması üzerine Dendias, "Türkiye'nin son yıllarda son derece başarılı olduğu konusunda seninle tamamen hemfikirim. Türklerin bazı başarılarını saydınız. Libya'yı da bunlara eklemek istiyorum” sözlerini sarf etti.

Dendias, Türkiye'nin Libya'nın batısında askeri varlık gösterdiğini ve ülkenin doğusundaki yönetimle yeni bir anlayış geliştirdiğini belirtti.

"AFRİKA'NIN HER YERİNDE NET BİR TÜRK VARLIĞI MEVCUT"

Türkiye'nin başta Sahra Altı Afrika olmak üzere, Afrika'da da mevcudiyet gösterdiğine işaret eden Dendias, "Dışişleri Bakanı iken Afrika'yı geziyordum. Her yerde net bir Türk varlığı mevcuttu. İki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rastladım. Dolayısıyla Türkiye son derece başarılı oldu. Güney Kafkasya'da da aynı şekilde başarılı oldu” ifadelerini kullandı.

"ABD'YE CEVABIM ŞUDUR: NE İSTİYORSUNUZ?"

ABD'nin Türkiye ve İsrail arasında tercih yapmasını talep eden Dendias, "Amerikalılardan geleceğin resmini yapmalarını isteyelim; kendi çıkarlarına göre 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir Doğu Akdeniz ve Orta Doğu isterler. Sonra Ankara'ya gidip aynı soruyu, 10-20 yıl sonra nasıl bir bölge görmek istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorsunlar. Bu resimler ne kadar benzer olabilir? Bence benzer değil tamamen farklı olurlar. O halde ABD'ye cevabım şudur: Ne istiyorsunuz? İsrail bakışı mı Türk bakışı mı çıkarlarınıza uygun? Kendi çıkarlarınıza uygun davranın” dedi.

Dendias, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostluğuna değinirken de Trump'ın Erdoğan'ı "Batı'nın değerleri, bakışı ve çıkarlarına" davet etmesi, tersinin olmaması gerektiğini savundu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hemen her konuşmasında değindiği eleştiri ve suçlamalarını da sürdüren Dendias, "mavi vatan" idealinden vazgeçilmesi gerektiğini iddia etti.