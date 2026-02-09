Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Diplomatik Çalışmalar Günü"nde TV BRICS kanalına açıklamalarda bulundu. ABD'nin küresel ekonomi üzerindeki hakimiyetini devam ettirmek için "haksız rekabet yöntemleri kullandığını ve enerji rotalarını kontrol altına almaya çalıştığını" belirtti.

‘ABD TÜRKAKIM’A GÖZ DİKMİŞ DURUMDA’

Lavrov, "Amerikalılar dünyanın önde gelen ülkelerine ve tüm kıtalara enerji kaynakları sağlayan tüm güzergahların kontrolünü ele geçirmek istiyor. Avrupa kıtasında, üç yıl önce havaya uçurulan Kuzey Akım'a, Ukrayna gaz taşıma sistemine ve TürkAkım'a göz dikmiş durumdalar" sözlerini sarf etti.

Batı'nın, Hindistan ve diğer stratejik ortakların Rusya'dan enerji alımını engellemeye çalıştığını ifade eden Lavrov, "Bize karşı açıkça adil olmayan yöntemler kullanılıyor. Lukoil ve Rosneft gibi Rus petrol şirketlerinin faaliyetleri yasaklanıyor. Başta Hindistan olmak üzere, diğer BRICS ülkeleriyle olan ticaretimizi ve askeri-teknik bağlarımızı kısıtlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'NATO ÖMRÜNÜN SONUNA YAKLAŞIYOR'

Avrasya'da yeni bir güvenlik mimarisinin gerekliliğini belirten Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği'nin mevcut yapılarının artık işlevini yitirdiğini öne sürdü.

Bakan Lavrov "NATO ve Avrupa Birliği, ömürlerinin sonuna yaklaşıyor. NATO, Sovyetler Birliği'ne verdiği doğuya doğru genişlememe sözünü tutmadı. Avrupa Birliği ise ülkemizle olan işbirliği altyapısını tamamen yok etti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da Batı'nın tek taraflı eylemlerine tamamen teslim oldu" ifadelerine yer verdi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılında ortaya koyduğu "ortak Avrasya güvenlik mimarisi fikrinin giderek daha fazla ilgi gördüğünü" belirtti.