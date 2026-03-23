ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 3 haftayı aşkın süredir devam ediyor. Savaş boyunca ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İran ise bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’in Tel Aviv gibi kentlerini vurdu.

Orta Doğu’daki savaş devam ederken ABD’den vatandaşlarına uyarı geldi.

Washington yönetimi, İran'a yönelik saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri sürerken, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyadaki vatandaşlarına "daha dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, dünya genelinde ABD diplomatik temsilciliklerinin halihazırda hedef alındığı belirtilerek, hava sahasının zaman zaman kapatılmasının seyahatlerde aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

"İran bağlantılı grupların dünya genelinde Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alabileceği" uyarısında bulunulan açıklamada, yurt dışındaki vatandaşlara en yakın ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından yayımlanan güncel güvenlik duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.

