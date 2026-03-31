YENİÇAĞ/ ÖZEL HABER / FATİH ERBOZ

Türkiye’nin eski Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, ABD Başkanı Trump’ın dış politikasına müttefik ülkelerin İran savaşına destek vermeyerek gösterdiklerini kaydetti. Emekli Büyükelçi Yardım, “Trump daha önce Kanada ile Grönland açıklamaları ve NATO’ya yönelik beklenmedik açıklamalar yaptı. Burada hedef müttefik ülkelerdi. ABD’nin müttefikleri o dönem göstermedikleri tepkiyi İran üzerinden gösteriyor” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın İran savaşı öncesinde ABD’de ki farklı tutumlardan birini tercih ederek kararını verdiğini anlatan Ümit Yardım, “ABD Başkanı Trump verdiği karara ilişkin gerçekleri gördü. Trump zor bir karar vermişti. Bu karara ilişkin gerçekler de zaman içinde ortaya çıktı. Bu nedenle Trump, kararını sorguluma noktasına geldi. Bunu söyleyebiliriz çünkü yaptığı açıklamaların içeriğinden bu sonucu çıkarıyoruz. Başlangıçta sert açıklamalar yapan Trump, geldiğimiz noktada müzakere ediyoruz, rejimi yıkıyoruz demeye başladı. Açıklamalarında daha temkinli olmaya başladı” diye konuştu.

ABD’nin en büyük hatasının masa başında ve Beyaz Sarayın duvarları arasından İran’ı anlamak istemesinin olduğunu dile getiren Ümit Yardım, “ABD’nin neredeyse İran’da 50 yıldır bir diplomatik temsilciliği yok. İran sahasından çok kopuk kaldılar. Sadece teorik olarak ve üçüncü kaynaklardan İran’ı takip ettiler. İran diasporası da yaklaşık 40 yıldır İran’dan uzak kaldı. ABD gerek masa başının verdiği hata payı, gerekse diasporanın İran gerçeğinden uzak kalması nedeniyle tıkandı” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını gören ve sahadaki gerçeğe bakan ABD müttefik ülkelerinin ABD’ye destek vermekten uzak durduklarına da dikkat çeken Ümit Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran’daki durumu gören müttefik ülkeler tutumlarını netleştirmeye başladı. Bir taraftan Trump’ın dış politikasına tepkileri sürüyordu ancak esas mesele kurulacak müzakere masasında hiçbir ülke suyun üstünde kalmak istemedi. ABD gittikten sonra İran ile ilişkileri ülkelerin devam edecek. Bu gerçeği bildikleri için ABD Başkanı Trump’ın İran politikalarına karşısında destek vermekten kaçındılar. İngiltere, Japonya, Fransa ve diğer ülkeler İran ile baş başa kaldıklarında ne yapacaklarını hesaba kattılar”

Hürmüz Boğazı’nın mevcut durumu karşısında bu noktaya alternatif bir rotanın oluşturulmasının da kolay olamayacağını anlatan Ümit Yardım, “Bu konu gündeme geliyor ve tartışılıyor ama şu an da sade ce teorik olarak. Alternatif oluşum için iki unsur var. Bunlardan birincisi, alternatif enerji kullanımını yaygınlaştırmak, bunun teknolojik alt yapısını hazırlamak. İkincisi de, Hürmüz Boğazı’na alternatif bir ulaşım rotası belirlemek. Bu iki unsurun hayata geçmesi de zaman alır. Hürmüz Boğazı dışında bir rotayı sadece İran değil, Körfez ülkeleri de kabul etmez” ifadelerini kullandı.

Savaşı sadece dünya ekonomisine zarar vermediğine dikkat çeken Ümit Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ İran’da sadece alt yapı tesisleri vurulmuyor. Bunun yanında bir tarih ve kütür de yok oluyor. İsfahan, Tebriz başta olmak üzere orada yaşayan bir çok eser zarar görüyor, İran’da yaşayan bir çık Tük de hayatını kaybediyor. Savaşın bu boyutunu da dikkate almak önemli. Batı ülkeleri ve İsrail İran’ı etkisiz hale getirmek isterken bunun bedelini Ortadoğu’da yaşayan insanlar ödüyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor.”

Diplomasinin bazı şartlarda gizli yürütülmesinin önemli olduğuna da değinen Ümit Yardım, “Yapılan bazı açıklamalar, yapılan bazı toplantılar kamuoyuna duyurulmamalı bu aşamada. Örneğin bazı toplantılara ve açıklamalara İran tepki gösteriyor ve bu da masaya oturma sürecini uzatıyor. Daha önce Batı Almanya ile Doğu Almanya arasında yapılan gizli diplomasi görüşmeleri örnek niteliktedir. İki taraf da bir taraftan politikalarından ödün vermezken, diğer yandan gizlice görüşerek Almanya’yı birleştirmenin alt yapısını hazırladılar. Bu kritik hamlelere dikkat etmek çok önemli” diye konuştu.