ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABD’nin hileli seçimlerinin önüne geçmek için yeni bir sistem yapılması gerektiğini savundu. Trump, "ABD'nin seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemelerin getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısına uyulmasını isteyen Trump, tüm seçmenler için zorunlu kimlik uygulaması, seçmen kaydı sırasında ABD vatandaşlığını kanıtlayan belgenin sunulması ve hastalık, engellilik, askerlik ya da seyahat gibi durumlar dışında posta yoluyla oy kullanımının kaldırılması çağrısında bulundu.

DESTEK YÜZDE 82

NBC News'e röportaj veren Trump, bu düzenlemenin seçim sistemlerini güvence altına alacağını, Demokrat seçmenlerin büyük çoğunluğunun da seçmen kimliği şartını desteklediğini savundu.

Demokratlar arasında seçmen kimliği uygulamasına desteğin yüzde 82 düzeyinde olduğunu söyleyen Trump, "Demokrat siyasetçilerden değil Demokrat seçmenlerden bahsediyorum." dedi. Ayrıca, "İnsanların hile yapamadığı seçimlere ihtiyacımız var ve bunu yapacağız." diyen Trump, bu düzenlemenin iki partiden de destek göreceğini savundu.

ARA SEÇİM 3 KASIM’DA

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek. Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yaparak Demokratların tepkisini çekmişti.