Havacılık ve ulusal güvenlik şirketi olan Sierra Nevada Corporation (SNC); yeni nesil itki teknolojileri ve platformlar geliştiren Specter Aerospace ile havadan fırlatılan “yüksek hızlı hava solumalı itki” teknolojisine sahip, yeni nesil süpersonik füzeler geliştirmek üzere iş birliği anlaşması imzaladı.
ABD savunmasında yeni dönem: Süpersonik füze için dev iş birliği: Hipersonik tehditlere karşı süpersonik kalkanı
ABD merkezli şirketler havadan fırlatılan süpersonik platformlar geliştirmek üzere iş birliğine gitti. Peki, Süpersonik füze nedir? Temel özellikleri nelerdir? Süpersonik füze ile Hipersonik füze arasındaki fark nelerdir?
Anlaşma kapsamında geliştirilecek platformun; yüksek menzil kabiliyeti, ölçeklenebilirliği ve düşük maliyetiyle ABD savunma operasyonlarını değişen harp ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm olması hedefleniyor.
Süpersonik füze, ses hızını (Mach 1, yaklaşık 1235 km/saat veya 343 m/s) aşan hızlarda hareket edebilen güdümlü füze sistemleridir. Genellikle Mach 1 ile Mach 5 (yaklaşık 1.200–6.000 km/saat) arasında hızlara ulaşırlar. Bu hız aralığı, "süpersonik" (supersonic) olarak tanımlanır ve füzenin hedefe çok kısa sürede ulaşmasını sağlar.
