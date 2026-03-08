ABD savunmasında yeni dönem: Süpersonik füze için dev iş birliği: Hipersonik tehditlere karşı süpersonik kalkanı

Süpersonik füze, ses hızını (Mach 1, yaklaşık 1235 km/saat veya 343 m/s) aşan hızlarda hareket edebilen güdümlü füze sistemleridir. Genellikle Mach 1 ile Mach 5 (yaklaşık 1.200–6.000 km/saat) arasında hızlara ulaşırlar. Bu hız aralığı, "süpersonik" (supersonic) olarak tanımlanır ve füzenin hedefe çok kısa sürede ulaşmasını sağlar.