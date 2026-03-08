ABD savunmasında yeni dönem: Hipersonik tehditlere karşı süpersonik kalkanı

Buna ek olarak temel hedef, seri üretilebilir ve Erişim Engelleme ve Alan Engelleme (A2AD) ortamlarında etkili bir füze üretmek. Bu bağlamda geliştirilecek motorun Raytheon tarafından üretilen silah sistemlerine entegre edilmesi planlanmakta. Ayrıca bu teknolojinin gelecekte hipersonik sistemler için de kullanılması düşünülmekte.

Pratt & Whitney şirketinden GATORWORKS Kıdemli Direktörü Chris Hugill, testlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Testlerimiz, Rotating Detonation motorunun nasıl ve nerede çalışması gerektiğine dair agresif varsayımları simüle etti. Bu testler, Pratt & Whitney’nin tasarım yaklaşımının temel unsurlarını doğruladı ve RTX’in araç ve tahrik sistemlerini entegre etme sürecini hızlandırarak müşterilerimiz için gelecekteki yetenekleri geliştirmeye devam etmesine olanak tanıyor.”

Rotating Detonation motor teknolojisi

Rotating Detonation motorları, geleneksel turbojet veya turbofan motorlarından farklı olarak farklı bir termodinamik çevrim kullanır ve hareketli parçalara ihtiyaç duymaz. Yüksek termal verimlilik ve performans sağlayan bu motor; görece küçük, kompakt ve maliyet etkin bir çözüm olarak geliştirilmektedir. Bu özellikler, sensör ve faydalı yükler için daha fazla alan yaratılırken ek yakıt ile platformların menzilini artırabilir.

Bu motorlarda yanma, halka şeklindeki kapalı bir odada gerçekleşir. Uçuş sırasında hızlı hareket eden hava, yanma odasına çekilir ve yakıt enjekte edilir. Yakıtın ateşlenmesiyle bir detonasyon dalgası oluşur ve halka içinde sürekli olarak döner. Bu süreçten elde edilen enerji, itme gücüne dönüştürülerek aracı hareket ettirir.