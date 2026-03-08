Havacılık ve ulusal güvenlik şirketi olan Sierra Nevada Corporation (SNC); yeni nesil itki teknolojileri ve platformlar geliştiren Specter Aerospace ile havadan fırlatılan “yüksek hızlı hava solumalı itki” teknolojisine sahip, yeni nesil süpersonik füzeler geliştirmek üzere iş birliği anlaşması imzaladı.
ABD savunmasında yeni dönem: Hipersonik tehditlere karşı süpersonik kalkanı
ABD merkezli şirketler havadan fırlatılan süpersonik platformlar geliştirmek üzere iş birliğine gitti. Peki, Süpersonik füze nedir? Temel özellikleri nelerdir? Süpersonik füze ile Hipersonik füze arasındaki fark nelerdir?
Anlaşma kapsamında geliştirilecek platformun; yüksek menzil kabiliyeti, ölçeklenebilirliği ve düşük maliyetiyle ABD savunma operasyonlarını değişen harp ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm olması hedefleniyor.
Süpersonik füze, ses hızını (Mach 1, yaklaşık 1235 km/saat veya 343 m/s) aşan hızlarda hareket edebilen güdümlü füze sistemleridir. Genellikle Mach 1 ile Mach 5 (yaklaşık 1.200–6.000 km/saat) arasında hızlara ulaşırlar. Bu hız aralığı, "süpersonik" (supersonic) olarak tanımlanır ve füzenin hedefe çok kısa sürede ulaşmasını sağlar.
Temel Özellikleri
• Yüksek hız sayesinde hava savunma sistemlerine tepki süresi bırakmaz, tespit ve imha edilmeleri zordur.
• Çoğunlukla ramjet veya benzeri hava soluyan motorlar kullanır; bu sayede düşük irtifada uçarak radarlardan kaçınabilir.
• Manevra kabiliyeti yüksektir, seyir füzesi gibi alçak irtifada uçabilir veya balistik yörünge izleyebilir.
• Örnekler: Birçok modern anti-gemi füzesi (örneğin bazı Rus veya Çin sistemleri), Türkiye'de geliştirilen İHA-230 veya İHA-122 gibi havadan karaya balistik süpersonik füzeler.
Süpersonik vs. Hipersonik Füze FarkıSıkça karıştırılan bu iki kavram arasındaki temel ayrım hızdır:
Özellik Süpersonik Füze Hipersonik Füze
Hız aralığı Mach 1 – Mach 5 Mach 5 ve üzeri (genelde Mach 5–10+)
Tanım Ses üstü hız Çok yüksek ses üstü hız + manevra
Zorluk seviyesi Yüksek ama mevcut teknolojilerle yaygın Çok daha ileri teknoloji, scramjet motorlar
Savunma zorluğu Zor Çok daha zor (manevra + hız)
Örnekler BrahMos, bazı Exocet varyantları, Türk İHA-230 Zircon (Rusya), DF-17 (Çin), Fattah (İran)
Tüm hipersonik füzeler süpersoniktir, ama tüm süpersonik füzeler hipersonik değildir. Süpersonik füzeler günümüzde birçok ordunun envanterinde yer alırken, hipersonik olanlar daha yeni ve stratejik üstünlük sağlayan teknolojilerdir. Süpersonik füzeler, modern savaşta hız avantajıyla kritik hedeflere (gemiler, radarlar, komuta merkezleri) karşı etkili bir silahtır.
Bu iş birliği ile Specter Aerospace’in ramjet-scramjet itki, araç tasarımı ve aviyonik alanındaki uzmanlığı; SNC’nin görev entegrasyonu, hava aracı geliştirme ve hava savunma sistemlerindeki kanıtlanmış deneyimlerini bir araya getirerek modern savunma operasyonlarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir havadan fırlatılan füze ürün ailesi sunmayı amaçlanmakta. defenceturk.net’te yer alan habere göre, platformun uçuş testleri 2026 yılının 3. çeyreği için planlanırken hava aracı ve motorun testleri ise halihazırda devam ediyor.
SNC’nin IAS (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Jon Piatt; hava savunma teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen birçok sistemin aşırı pahalı olduğunu, bazılarının ise hipersonik füzeler veya insansız hava araçları gibi tehditlerle tutarlı şekilde başa çıkmakta zorlandığını belirtti ve ekledi:
“Specter Aerospace ile birlikte uygun maliyetliliği gelişmiş itki ve ölçeklenebilir üretimle birleştirerek menzil, güvenilirlik veya performanstan ödün vermeden geniş çaplı konuşlandırmaya imkân tanıyan bir çözüm oluşturuyoruz.”
Specter Aerospace CEO’su Felipe Gomez del Campo ise iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi; “Günümüzün ulusal güvenlik zorlukları, mühimmatların daha hızlı konuşlandırılmasını daha uzun menzil sunmasını ve önemli ölçüde daha uygun maliyetli olmasını gerektiriyor. Bu nedenle, bu kabiliyetleri hızla gösterime sunmak ve sahaya kazandırmak için SNC ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz; onların ölçeğinden ve görev sistemleri entegrasyonundaki uzmanlığından yararlanacağız.”
Interesting Engineering tarafından yapılan habere göre RDE teknolojisinin DARPA’nın Gambit Programı kapsamında geliştirildiği belirtilmekte. Bu program, 4. nesil savaş uçaklarından zaman açısından kritik hedeflere uzak mesafeden hassas vuruş yapabilen füzeler için yeni nesil bir itki sistemi oluşturmayı amaçlıyor.
Buna ek olarak temel hedef, seri üretilebilir ve Erişim Engelleme ve Alan Engelleme (A2AD) ortamlarında etkili bir füze üretmek. Bu bağlamda geliştirilecek motorun Raytheon tarafından üretilen silah sistemlerine entegre edilmesi planlanmakta. Ayrıca bu teknolojinin gelecekte hipersonik sistemler için de kullanılması düşünülmekte.
Pratt & Whitney şirketinden GATORWORKS Kıdemli Direktörü Chris Hugill, testlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Testlerimiz, Rotating Detonation motorunun nasıl ve nerede çalışması gerektiğine dair agresif varsayımları simüle etti. Bu testler, Pratt & Whitney’nin tasarım yaklaşımının temel unsurlarını doğruladı ve RTX’in araç ve tahrik sistemlerini entegre etme sürecini hızlandırarak müşterilerimiz için gelecekteki yetenekleri geliştirmeye devam etmesine olanak tanıyor.”
Rotating Detonation motor teknolojisi
Rotating Detonation motorları, geleneksel turbojet veya turbofan motorlarından farklı olarak farklı bir termodinamik çevrim kullanır ve hareketli parçalara ihtiyaç duymaz. Yüksek termal verimlilik ve performans sağlayan bu motor; görece küçük, kompakt ve maliyet etkin bir çözüm olarak geliştirilmektedir. Bu özellikler, sensör ve faydalı yükler için daha fazla alan yaratılırken ek yakıt ile platformların menzilini artırabilir.
Bu motorlarda yanma, halka şeklindeki kapalı bir odada gerçekleşir. Uçuş sırasında hızlı hareket eden hava, yanma odasına çekilir ve yakıt enjekte edilir. Yakıtın ateşlenmesiyle bir detonasyon dalgası oluşur ve halka içinde sürekli olarak döner. Bu süreçten elde edilen enerji, itme gücüne dönüştürülerek aracı hareket ettirir.