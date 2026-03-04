ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik devam eden saldırılarla ilgili konuştu. Hegseth, "ABD İran'da kazanıyor. Daha çok kuvvet bölgeye konuşlanıyor. ABD ve İsrail, İran hava sahasının kontrolünü bir haftadan kısa sürede ele geçirecek. Daha çok saldırı dalgası olacak” dedi.

Hegseth “ABD, sınırsız miktardaki hassas yerçekimi bombası stoğunu kullanacak. Bu asla adil bir dövüş olması amaçlanmamıştı ve adil bir savaş değil. Onlar yere düşmüşken biz onlara yumruk atıyoruz” şeklinde konuştu.

İran’ın hava kuvvetlerinin ‘ortadan kaldırıldığını’ iddia eden ABD’li Bakan, “Uzmanlar Konseyi'nin tek bir odada toplanma cesareti yok. Generallerle bile iletişim kuramıyorlar. İran hava kuvvetleri ortadan kaldırılmış durumda. Deniz kuvvetleri körfezin dibini boyladı” dedi.

Hegseth “İran'ın savaş gemisini Hint Okyanusu'nda torpido ile ABD batırdı" dedi. Söz konusu açıklamada bahsedilen geminin İran’a ait olan ve Sri Lanka açıklarında denizaltı saldırısı ile batırılan gemi olduğu belirtiliyor.

Hegseth ayrıca, "İran'ın nükleer silaha giden yolunu kesiyoruz. Trump'ın ahlakının netliği çok önemli. Biz buradayken İran nükleer silaha sahip olamayacak. Saldırılarımızın durdurulması imkansız" ifadelerini kullandı.

SUİKAST BİRİMİNİN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

ABD’li Bakan Hegseth, saldırılarda öldürülen İranlılardan birinin Başkan Trump’a suikast girişiminde bulunduğunu iddia etti. Hegseth "Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunan birliğin lideri yakalandı ve öldürüldü. İran, Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı ve son gülen Başkan Trump oldu” şeklinde konuştu.

Hegseth, şahsın adını vermedi ancak operasyonun salı günü gerçekleştiğini söyledi. İran, ocak 2025'te Trump'ı öldürme planı yaptığı iddialarını yalanlayarak , Trump ve ABD hükümetinin bu iddialarını reddetti.