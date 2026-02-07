İran ile ABD arasındaki askeri gerilim devam ederken iki ülkenin yetkilileri Umman’da bir araya geldi. Gerçekleşen dolaylı görüşmelerde İran’ın nükleer programı ele alındı. İran heyetinin başında olan Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakerelerin ‘şimdilik’ sona erdiğini belirterek görüşmelerin devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Arakçi, Umman’daki görüşmelerin arından bugün El Cezire’nin düzenlediği foruma katılmak için Doha’ya gitti. Arakçi, Umman’daki görüşmeler konusunda yaptığı açıklamada İran’ın füze programının müzakere konuları arasında yer almadığını söyledi.

Arakçi, dünkü görüşmelerin iyi geçtiğini ancak karşılıklı güven oluşturmanın uzun bir süreç alacağını vurguladı.

Arakçi, İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda devredilemez bir hakkı olduğunu ve bu sürecin devam etmesi gerektiğini belirterek, askeri saldırıların bile İran'ın bu kapasitesini ortadan kaldırmada etkisiz kaldığının altını çizdi. Arakçi ayrıca, sıfır uranyum zenginleştirme fikrini de kesin bir dille reddederek, bu konunun müzakerelerin kapsamı dışında olduğunu söyledi.

Arakçi görüşmelerin devam edeceğini ancak tarafların yeniden ne zaman masaya oturacağının belirsiz olduğunu sözlerine ekledi.

ABD’YE SALDIRI UYARISI

İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada ayrıca ABD’ye sert uyarılar yaptı. Arakçi, ABD’in İran’a saldırması durumunda bölgedeki üslerine saldıracaklarını vurguladı. Arakçi, böyle bir durumda komşu ülkelerin topraklarına değil sadece ABD üslerine saldıracaklarının altını çizdi. Arakçi, İran’ın herhangi bir düşmanca eyleme her an kararlı bir şekilde karşılık vermeye tamamen hazır olduğunu söyledi.