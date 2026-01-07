ABD güçleri, Kuzey Atlantik Denizi'nde Rus bayraklı 'Marinera' petrol tankerine el koydu.

ABD, RUS BAYRAKLI TANKERE EL KOYDU

Wall Street Journal'da yer alan haberde Rusya, ABD’nin el koyma tehdidinde bulunduğu yaptırımlı bir petrol tankerini korumak amacıyla bölgeye savaş gemilerini sevk ettiğini ifade etmişti.

Gazeteciler Idrees Ali ve Phil Stewart'ın aktardığna göre, el koyma esnasında bölgede olan Rus güçleri duruma müdahale etmedi.

“KUZEY ATLANTİK’TE VAHİM GELİŞMELER YAŞANIYOR”

Gazeteci Ardan Zentürk, Youtube kanalında paylaştığı videoda ABD’nin petrol tankerine neden el koyduğunu anlattı.

“Kuzey Atlantik'te vahim gelişmeler yaşandı ve yaşanıyor” diyen Zentürk, şu anda Rusya bayrağı taşıdığı ifade edilen Marinera isimli bir petrol tankerini Amerika istihbaratının Rusya'nın petrol politikalarının bir uzantısı olduğunu ve sadece Rusya'nın ürünlerine değil, yeri geldiğinde Venezuela ve İran'ın da petrollerini taşıdığını tespit ederek takibe aldığını açıkladı.

“ABD SAHİL GÜVENLİĞİ GEMİYE ÇIKMAK İSTEYİNCE, GEMİ RUSYA BAYRAĞINA GEÇTİ”

Bu takip Venezuela, Karayip Sahillerinden Kuzey Atlantik İngiltere tarafına doğru devam ettiğini belirten Zentürk, “Sabah saatlerinde ve gerçekten de Amerikan sahil güvenliği, yaptırım ihlalleri ve İran petrolü taşıdığı iddialarıyla bağlantılı bir arama emriyle Karayip’lerde gemiye çıkmaya çalıştı. Bunun üzerine gemi aniden rotasını değiştirdi, adını değiştirdi. Gemi, Rusya bayrağına geçti ve Atlantik’i geçerek kuzeye doğru yol aldı gördüğüm kadarıyla” dedi.

“ABD’NİN POSEİDON GÖZETLEME UÇAKLARI GEMİYİ YAKINDAN İZLEDİ”

Marinera gemisinin İngiltere'ye yaklaşırken Amerikan askeri faaliyetlerinin bir anda yoğunlaştığını belirten Zentürk, “Bir anda uçuş takip verileri İngiliz Hava Kuvvetlerinin Mindle Hold'dan kalkan Amerikan donanmasına ait Poseidon gözetleme uçaklarının Atlantik’i geçerken tankeri yakından izlediğini ve muhtemelen İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin yaklaşık 230 mil açığından seyrettiğini gösterdiler. 10 Amerikan askeri nakliye uçağı ve helikopteri de o arada İngiltere'ye geldi arkadaşlar. AIS takip verileri tanker gemisinin salı günü Avrupa anakarasının yaklaşık 2000 km batısında olduğunu göstermiş. Hava koşulları, karaya olan uzaklık ve Rus deniz kuvvetlerine ait unsurların bölgeye intikal etmesi, tekraren söylüyorum Rus deniz kuvvetlerine ait unsurların bölgeye intikal etmesi herhangi bir gemiye çıkma operasyonunu zorlaştırıyor diye rapor edilmiş” sözlerini sarf etti.

“GEMİ GUYANA BAYRAĞI İLE YAPTIRIM YEMİŞ OLABİLİR”

Zentürk, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Gemi Rusya Federasyonu devlet bayrağı altında ve uluslararası denizcilik hukukuna tam uyum içinde Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında seyrediyor denilerek Batı devletleri seyrüsefer özgürlüğü konusunda Rusya tarafından iki yüzlülükle suçlandı. Bayrak değişikliğinin Amerika'nın harekete geçmesini engellemesinin olası olmadığını söylüyorlardı. Denizcilik istihbarat firması kıdemli risk ve uyumluluk analisti Dimitris Ampasitsis, yaptırım kararlarının bir geminin adına veya boyalı bayrağına değil IMO numarasına sahiplik ağlarına ve yaptırım geçmişine bağlı olduğunu belirtti. Yani bir gemi zamanında Guyana bayrağıyla yaptırım yemiş olabilir. Sonra demiş olabilir ki ya ben Rus gemisi olayım. bu yaptırımı ortadan kaldırmıyor.

Uluslararası hukuka göre Rusya siciline geçmenin diplomatik sürtüşmeyi arttırabileceği ancak yasal koruma sağlayamayacağı ifade edilmiş ve İngiltere'den veya İngiltere yakınlarından başlatılacak herhangi bir Amerikan askeri operasyonunun Londra'yla koordineli olmak zorunluluğu da beklenmiş. Savunma Bakanlığı diğer ülkelerin askeri faaliyetlerini görüşmediğini belirterek yorum yapmaktan kaçınmış. İngiliz Savunma Bakanlığı Amerikan yetkilileri operasyonun geçen ay Amerikan deniz piyadeleri ve özel harekat güçlerinin sahil güvenlikle birlikte yaptırım uygulanan Venezuela ve İran petrol ihracatı ile bağlantılı bir tankeri ele geçirdiği The Skiper Operasyonuna benzeyebileceğini öne sürmüşler.

“BU SABAH NEFESİMİZİ TUTTUK”

Şimdi tabloyu yeniden değerlendirecek olursak bir gemi var. yaptırım yemiş. Amerikan yasalarına göre takibe alınmış. Karayip de evden kaçmış. İngiltere'ye doğru gidiyor. İrlanda'nın 320 km falan açığından geçiyor. Avrupa kıtasına 2000 mil kilometre uzakta. Şöyle bir köşeyi dönecek. İngiltere'nin Kuzeyinden İsveç hattından baltığa girerse yırtacak. Böyle de bir durum vardı. Ne zaman? Bu sabah. Bu sabah. Ve nefeslerimizi tuttuk. Çünkü sonuç itibariyle Amerikan devriyesi geliyor. Amerikan donanması, hava kuvvetleri o devriyeyi koruyor. Amerikan deniz piyadeleri göreve hazır ama Rus donanması oraya gelmiş durumda. Ama bizim hepimizin nefesini tutmamızın nedeni bildiğiniz gibi Rusya'nın orada askeri varlığını göstermesiydi. Akşam saatlerinde Reuters'e konuşan iki Amerikan yetkilisine göre Amerika Birleşik Devletleri Rus denizaltısı tarafından takip edilen Rus bayraklı petrol tankerini Amerika'nın Venezuela petrol ihracatına yönelik ablukası kapsamında Atlantik Okyanusunda iki haftadan fazla süren bir kovalamacının ardından ele geçirdi.

“ABD GEMİYİ ELE GEÇİRMİŞ DURUMDA”

Bu Amerikan ordusunun yakın tarihte Rus bayraklı bir gemiyi ele geçirdiği ilk olay olarak görünüyor. Operasyon başlangıçta Bella 1 olarak bilinen tankerin kara iplerdeki yaptırım uygulanan tankerlere yönelik Amerikan deniz ablukasını aşmasını ve Amerikan sahil güvenliğinin gemiye çıkma girişimlerini geri püskürtmesinin ardından gerçekleşti. Ele geçme girişimi ilk olarak Reuters Haber Ajansı tarafından bildirildi. Amerikan ordusunun Avrupa Komutanlığı X'te yaptığı bir paylaşımda Trump, yönetiminin gemiyi Amerikan yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ele geçirdiğini açıklıkla ifade etti. Bu açık ve net. Amerika'nın böyle Rusya'dan da çok fazla çekinmediğini gösteren bir gelişme. Tabii yarın Rusya bunun için köpürecek midir bilemem ama sonuç itibariyle donanması oradayken denizaltısı geminin yakınındayken bayrağı geminin bordasını yapıştırılmışken Amerikalılar gemiyi ele geçirmiş durumdalar.”