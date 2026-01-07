ABD güçleri, Kuzey Atlantik Denizi'nde Rus bayraklı 'Marinera' petrol tankerine el koydu.

ABD, RUS BAYRAKLI TANKERE EL KOYDU

Wall Street Journal'da yer alan haberde Rusya, ABD’nin el koyma tehdidinde bulunduğu yaptırımlı bir petrol tankerini korumak amacıyla bölgeye savaş gemilerini sevk ettiğini ifade etmişti.

Gazeteciler Idrees Ali ve Phil Stewart'ın aktardığna göre, el koyma esnasında bölgede olan Rus güçleri duruma müdahale etmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü gerçekleştirilen açıklamada ise, ABD Sahil Güvenliği tarafından uluslararası sularda yasal olarak ilerleyen Marinera' petrol tankeri ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilmişti.

ABD 'MARİNERA' İSİMLİ TANKERİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

'Bella 1' adıyla bilinen ve Venezueal ham petrolü taşıdığı gerekçesiyle ABD, 'Marinera' isimli tankeri yaptırım listesine almıştı.

ABD Sahil Güvenliği'nin 20 Aralık 2025'te Bella 1 isimli gemiyi yaptırım listesine aldıktan sonra 31 Aralık 2025'te Rus Denizcilik Sicili, geminin adını Marinera olarak değiştirdiği ve Rus bayrağı taktığı iddia edilmişti.

ABC News'in aktardığına göre, Bella 1 daha önce sahte bir Panama bayrağı taşıyordu ve Moskova'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı iddia edilen Rusya'nın sözde "gölge filosu"nun bir parçası olarak listelenmişti. Gemi, Hizbullah'a ait kargoyu taşıdığı ve İran rejimine bir tür destek sağladığı gerekçesiyle zaten ABD yaptırımları altındaydı.