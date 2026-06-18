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Kaynak: AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları yaklaşık 8 milyon 300 bin varil azalarak 418 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün 3 milyon 600 bin varil civarında olması yönündeydi. Açıklanan seviye, yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 6 altında bulunuyor.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 8 milyon 900 bin varil azalarak 340 milyon 300 bin varile düştü.

Aynı dönemde ABD’nin benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil azalışla 214 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Öte yandan, ABD’nin günlük ham petrol üretimi 6-12 Haziran haftasında 7 bin varil artışla 13 milyon 806 bin varile yükseldi.

Ham petrol ithalatı günlük 754 bin varil azalarak 5 milyon 134 bin varil seviyesine gerilerken, ihracat da günlük 513 bin varil düşüşle 4 milyon 327 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA’nın “Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.