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Bakanlık, OpenAI tarafından geliştirilen "ChatGPT Mil" ve Starshield AI tarafından sunulan "Grok for Government" modellerini dahili teknoloji portalı GenAI.mil'e entegre etti. Geçtiğimiz yıl Google’ın Gemini modelinin eklendiği portala yeni sistemlerin dahil edilmesiyle, çalışanlara farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun seçenekler sunulması hedefleniyor. Tek bir teknoloji şirketine bağımlı kalmak istemeyen Pentagon, yapay zeka çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

HANGİ ALANLARDA KULLANILACAKLAR?

Pentagon yetkilileri, sistemlerin kullanım alanlarını ve üstlenecekleri görevleri şu şekilde detaylandırdı:

ChatGPT Mil: Ağır metin okuma, analiz ve yazım süreçleri için tasarlandı. Lojistik planlama, yeni politika taslakları oluşturma ve standart bürokrasi süreçlerinde kullanılacak.

Grok for Government: Farklı muhakeme modları ve yeniden kullanılabilir kılavuzlarıyla öne çıkıyor. Özellikle tedarik zinciri takibi ve stratejik araştırmalarda rol oynayacak.

CLAUDE MODELİ YASAKLANDI

Pentagon, şubat ayında Anthropic’in Claude modelinin kullanımına sınırlamalar getirmesi ve tam otonom silahlarda kullanılmasına dair garanti talep etmesi üzerine şirketi ulusal güvenlik tedarik zinciri riski ilan etmişti. Federal yargıcın bu kararı temelsiz bularak iptal etmesine rağmen Pentagon Baş Teknoloji Sorumlusu Emil Michael, Claude platformlarının eylül ayı sonuna kadar sistemlerden tamamen kaldırılacağını açıkladı.

GROK CRITICAL BİR ULUSAL GÜVENLİK VARLIĞI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Grok’un güvenlik ve içerik oluşturma süreçlerindeki tartışmalara rağmen Pentagon, modeli stratejik bir varlık olarak nitelendiriyor. Pentagon Baş Dijital ve Yapay Zeka Sorumlusu Cameron Stanley, Grok’un askeri operasyonlardaki mühimmat ve hedef analizlerinde yüksek hız sağladığını belirtti. Ayrıca model, Genel Hizmetler İdaresi ile yapılan anlaşma kapsamında sivil kamu kurumlarının kullanımına da sunuluyor.