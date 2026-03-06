İran’a karşı savaşa devam eden ABD ordusunda yapay zeka krizi yaşanıyor. Pentagon’un çalıştığı tek yapay zeka şirketi olan Anthropic ile yaşadığı anlaşmazlık, Pentagon’un son hamlesi ile birlikte derin bir krize dönüştü.

Pentagon, ABD’li şirketi "tedarik zinciri riski" olarak sınıflandırdı. Bu karar, ABD’de bir teknoloji şirketine yönelik bir değerlendirme yapılması açısından ilk örnek olarak kayda geçti.

ŞİRKETTEN SERT TEPKİ: HUKUKSUZ

Anthropic’in CEO’su Dario Amodei, kararın hukuka aykırı olduğunu savundu. Amodei, "Bu kararın hukuksuz olduğuna inanıyoruz ve mahkemede itiraz etmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirketin Savunma Bakanlığından bir gün önce gönderilen bir mektupla “riskli tedarikçi” olarak nitelendirildiğini öğrendiğini belirten Amodei, bu sınıflandırmanın kapsamının dar olduğunu söyledi.

KRİZ NEDEN ÇIKTI?

Krizin arkasında, yapay zekanın askeri kullanımına ilişkin tartışmalar bulunuyor. Anthropic, kitlesel gözetim ve otonom silah sistemleri gibi alanlarda etik kaygılar nedeniyle savunma kurumlarına yapay zeka araçlarına sınırsız erişim verilmesine karşı çıkıyor.

Pentagon ise ordunun teknolojiyi tüm yasal amaçlar için kullanabilmesi gerektiğini savunuyor. Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, "Ordu, bir tedarikçinin kritik bir teknolojinin yasal kullanımını kısıtlayarak komuta zincirine müdahale etmesine izin veremez" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI ATEŞE BENZİN DÖKTÜ

Krizin büyümesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları da etkili oldu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda federal kurumlara Anthropic ile çalışmayı bırakmaları çağrısında bulundu. Trump paylaşımında, "İhtiyacımız yok, istemiyoruz ve onlarla bir daha asla iş yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de X platformunda yaptığı açıklamada, Anthropic’in derhal tedarik zinciri riski olarak sınıflandırılacağını ve orduyla çalışan şirketlerin Anthropic ile ticari faaliyet yürütmesinin yasaklanacağını duyurdu.

OPENAI DEVREYE GİRDİ

Anthropic ile ABD ordusu arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından rakip şirket OpenAI’nin devreye girdiği belirtiliyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Savunma Bakanlığı ile imzaladıkları yeni sözleşmenin, daha önce yapılan yapay zeka anlaşmalarından daha kapsamlı güvenlik güvenceleri içerdiğini açıkladı.

Öte yandan teknoloji devi Microsoft da Anthropic ile savunma dışındaki projelerde çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

MADURO’NUN KAÇIRILMASINDA KULLANILDI

ABD basınında çıkan haberlere göre, Anthropic’in geliştirdiği yapay zeka uygulaması Claude, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırıldığı operasyonda önemli rol oynadı.

Kaynaklara göre Claude’un Pentagon bünyesindeki kullanımı, veri şirketi Palantir Technologies ile yapılan işbirliği üzerinden gerçekleşti. Palantir’in yazılımları Savunma Bakanlığı ve federal kolluk kuvvetleri tarafından yaygın şekilde kullanılıyor.

Öte yandan Anthropic’in yöneticilerinin Pentagon’a yapay zeka uygulamalarının Maduro’nun kaçırılmasında kullanılıp kullanılmadığını sorduğu öğrenildi.