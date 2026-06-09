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The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü ifade etti.

Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." ifadeleri kullanıldı.