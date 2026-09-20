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Kaynak: AA

ABD ordusu, Karayipler’de karteller adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenledi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), operasyonda 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

KARAYİPLER’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ABD ordusunun uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

ABD Güney Komutanlığından yapılan açıklamada, Karayipler’deki bir kaçakçılık rotasında karteller adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir teknenin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür” ifadelerine yer verildi.