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Kaynak: İHA

ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik olduğunu öne sürdüğü bir tekneye saldırıda bulundu. SOUTHCOM’dan yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü’nün Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.