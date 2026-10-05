ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik olduğunu öne sürdüğü bir tekneye saldırıda bulundu. SOUTHCOM’dan yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü’nün Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdıABD ordusu, Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdıDünya