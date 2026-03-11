İran’a karşı savaşa devam eden ABD ordusunun milyonlarca dolarlık lüks harcamaları ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanlığı’nın harcamalarını inceleyen Open The Books adlı kuruluş, Bakanlığın sadece 2025 yılının eylül ayında hibe ve sözleşmelere 93,4 milyar dolar harcadığını açıkladı. Kuruluş, muhtemelen tarihte hiçbir bakanlığın bir ayda bu kadar yüksek harcama yapmadığını vurguladı. Eylül ayının sadece son 5 gününde harcanan para ise 50,1 milyar dolar oldu. Bu para, ABD’nin yen yakın müttefiklerinden İsrail’in bir yıllık savunma harcamasında da fazla.

Yapılan incelemede, bir ayda harcanan 93,4 milyar doların içinde askeri personelin maaşları ve diğer savunma harcamalarını içermediği bunun yerine lüks harcamaların yer aldığı vurgulandı.

ABD ORDUSUNUN LÜKS HARCAMALARI ORTAYA ÇIKTI

ABD merkezli kuruluş, Pentagon’un dev bütçeyi hangi lüks harcamalar için kullandığını sıraladı. Listenin en üst sıralarında mobilya harcamaları olduğu öğrenildi. Mobilyalar için harcanan 225,6 milyon dolar bu kalem için 2014 yılından beri harcanan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Satın alımlar arasında, üst düzey mobilya üreticisi Herman Miller'dan 60.719 dolar değerinde sandalye yer alıyordu; bunların arasında 1.844 dolarlık lüks Aeron Sandalye siparişi bulunuyor . Ayrıca üç katlı meyve sepeti standları için 12.540 dolar ödendi.

LÜKS YİYECEKLERE MİLYONLARCA DOLAR GİTTİ

ABD ordusunun lüks yiyecekler için milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı. Buna göre, sadece geçen yılın eylül ayında Alaska kral yengeci için 2 milyon dolar harcandı. Böylece Pentagon, Trump yönetimi altında sadece Alaska kral yengeci için 2 milyon dolar ve üzeri parayı beşinci defa harcadı. Fortune dergisi yakın zamanda kral yengecin havyarın yerini alarak "en gözde lüks malzeme" haline geldiğini ilan etti.

ABD ordusu ayrıca istakoz bacağı için 6,9 milyon dolar, antrikot biftek için 15,1 milyon dolar, somon balığına 1 milyon dolar, dondurma makinaları için 124 bin dolar ve suşi hazırlama masaları için 26 bin dolar harcadı.

Pentagon ayrıca geçen yılın eylül ayında bilgi teknolojileri ve telekomünikasyona 5,9 milyar dolar harcadı. Bunun 3,5 milyar doları teknik destek ve kablolu televizyon gibi hizmetler için harcandı ve bu, tek bir ayda yapılan en yüksek dördüncü harcama oldu.

MÜZİK ALETLERİNE DE PARA YAĞDI

Pentagon sadece lüks yiyeceklere değil müzik aletlerine de para yağdırdı. Buna göre, bir kuyruklu piyanoya 99 bin dolar, bir kemana 26 bin dolar, Japon flütüne 21 bin 750 dolar ve meyve sepeti standına 12 bin dolar harcandı.

Mali yılın bitişine denk gelen eylül ayında, devlet kurumlarında yüksek harcamaların yapılmasına sık rastlandığı belirtiliyor.