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Kaynak: İHA

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde İran'a doğru seyreden bir petrol tankerinin deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Curaçao bayraklı "M/T Belma" isimli boş petrol tankerinin uluslararası sulardan İran'ın Hark Adası'na ilerlediği ve yapılan çok sayıda uyarıya rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD ordusuna ait bir hava aracı tarafından tankerin bacasına Hellfire füzeleri ateşlendi. Saldırı sonucu geminin hareket kabiliyetinin engellendiği ve İran'a ulaşmasının önüne geçildiği ifade edildi.

ABD ordusu, İran'a karşı yeniden uygulamaya koyduğu deniz ablukasının ilk 24 saatinde kurallara uyan iki ticari geminin rotasını değiştirdiğini, kurallara uymayan bir geminin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

CENTCOM, bölgedeki askeri unsurların yüksek alarm seviyesinde görev yapmayı sürdürdüğünü açıkladı.