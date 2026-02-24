Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Trump’ın seçilmesinde ciddi rol oynamıştı. Seçim kampanyası döneminde aktif rol oynayan Musk, Trump’ın seçilmesi sonrası Beyaz Saray’da görev almasına rağmen daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar ikili arasında gerginliğe neden olmuştu. Birkaç ay içinde görevden ayrıldığını duyuran Musk, daha sonra Trump’a sert eleştiriler yöneltmişti.

Trump ile yaşadığı gerginliğe rağmen yönetime desteğini kesmeyen Elon Musk’ın yeni anlaşması ortaya çıktı. Buna göre sosyal paylaşım platformu X ile entegre çalışan Grok, ABD ordusu tarafından kullanılacak. Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, Washington yönetimi ile anlaşma imzaladı. Anlaşma ile ilgili resmi bir duyuru yapılmasa da ABD’li yayın kuruluşu Axios, anlaşmayı doğruladıklarını bildirdi.

ABD ORDUSU SADECE BİR YAPAY ZEKA ARACI KULLANIYORDU

ABD ordusu özellikle hassas istihbarat çalışmaları için sadece Claude modelini kullanıyor. Ancak uygulamayı geliştiren şirket Anthropic ile Pentagon arasında güvenlik konusunda anlaşmazlıklar bulunuyor. ABD’li şirket, Pentagon’un uygulamayı “tüm yasal işlemler için” kullanılması talebini reddetti. Şirket özellikle Amerikalıların kitlesel gözetimi ve tamamen otonom silahların geliştirilmesi için kullanımının engellenmesi konusunda ısrar etti. Anthropic’in yakın zamanda konuyla ilgili askeri yetkililer ile yeniden görüşmesi bekleniyor. Ancak kaynaklar bu görüşmenin oldukça gergin geçmesini öngörüyor. Claude, daha önce Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırıldığı saldırıda kullanılmıştı.

ABD ordusunun Grok ile yaptığı anlaşma ile yapay zeka konusundaki alternatiflerini artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Elon Musk’ın şirketinin Perntagon’un “tüm yasal işlemler” talebini kabul ettiği öğrenildi.

SKANDALLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ekon Musk’ın şirketinin geliştirdiği yapay zeka uygulaması Grok son dönemde skandallarla gündeme geldi. Sosyal meyya platformu X ile entegre çalışan uygulama, kullanıcıların taleplerine uyarak bazı görüntüler üzerinde yaptığı oynamalar ile ciddi güvenlik risklerine neden oldu. Grok’ta rızasız çıplaklık görsellerinin yapılması sonrası xAI, söz konusu özelliğin sadece premium kullanıcılar ile sınırlandırıldığını duyursa da tepkiler dinmedi.

Son olarak ise Grok, ABD’nin yayınladığı Epstein belgelerindeki sansürlü görsellerdeki blurları kaldırması ile gündeme geldi. Söz konusu görüntülerde Epstein’ın yanında görüntülenen mağdur çocukların yüzleri gizlenmişti. Ancak Grok, kullanıcıların taleplerine uyarak sansürleri kaldırmaya çalıştı. Tepkilerin artması sonrası Grok’un taleplere olumsuz yanıt verdiği görüldü.