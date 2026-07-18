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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ordusu, İran'ın Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında iki Amerikan askerinin öldüğünü, bir askerin ise kayıp olduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıda ayrıca çok sayıda askerin yaralandığını ifade etti. Açıklamada, saldırıdan sonra arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İRAN’DAN MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), saldırının ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. İran devlet medyası da Ürdün'deki üssün hedef alındığını duyurdu.

HAMANEY, "UNUTULMAYACAK DERSLER VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmaları defalarca ihlal ettiğini savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının "değersiz ve geçersiz" hale geldiğini söylemişti. Hamaney, ayrıca "Amerikalı düşman, yeni savaşlar çıkarmanın peşindeyken şunu bilmelidir ki, İran halkı ve Direniş Cephesi ona unutulmayacak dersler verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasında son haftalarda tırmanan gerilim kapsamında karşılıklı saldırılar sürerken, Ürdün'deki üsse yönelik saldırı, çatışmaların başlamasından bu yana ABD'nin açıkladığı son can kaybı oldu.