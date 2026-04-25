ABD Ordusu, başvuru sayılarındaki düşüş nedeniyle askere alımda azami yaş sınırını 42'ye yükseltti.Söz konusu politika değişikliği 20 Mart'ta ABD Ordusu Yönetmeliği 601–210'a dahil edildi ve 20 Nisan'da uygulama girdi.
ABD Ordusu askere alım yaşını yükseltti
ABD Ordusu, personel alım sayılarındaki düşüşü dengelemek amacıyla stratejik bir adım atarak askere alım politikalarını güncelledi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte orduya katılım için belirlenen azami yaş sınırı 42'ye çıkarıldı.
Kaynak: AA
