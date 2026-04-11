ABD merkezli CBS News kanalının askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki hava operasyonlarında kullandığı insansız hava aracı envanteri ciddi bir kayıp dalgasıyla karşı karşıya.

1 Nisan tarihinden bu yana İran ve destekli unsurların hedef aldığı bölgelerde 8 adet "MQ-9 Reaper" tipi İHA’nın daha kaybedildiği öne sürüldü. Bu son kayıplarla birlikte, çatışma süreci boyunca düşürülen toplam Reaper sayısının 24'e ulaştığı iddia ediliyor.

MALİ KAYIP 700 MİLYON DOLARI AŞTI

Yaşanan bu kayıplar, Pentagon bütçesi üzerinde de ağır bir yük oluşturuyor. Donanımına ve güncelliğine bağlı olarak tek bir ünitesinin maliyeti 30 milyon doların üzerinde olan Reaper’ların toplam kaybı, yaklaşık 720 milyon dolarlık devasa bir ekonomik zarara tekabül ediyor. Uzmanlar, bu rakamın sadece araç bedeli olduğunu, operasyonel kayıpların ve kaybedilen hassas teknolojilerin maliyetinin çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

OPERASYONEL KABİLİYET TARTIŞILIYOR

Sadece istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde değil, aynı zamanda taşıdığı mühimmatlarla nokta atışı hassas vuruşlar gerçekleştirebilme yeteneğine de sahip olan MQ-9 Reaper’lar, ABD’nin bölgedeki en stratejik savunma unsurları arasında yer alıyor. Arka arkaya gelen bu kayıpların, ABD'nin bölgedeki hava hakimiyetini ve anlık istihbarat akışını sekteye uğratabileceği ifade ediliyor. Özellikle İran’ın hava savunma kapasitesi ve elektronik harp yeteneklerinin bu süreçteki rolü, askeri çevrelerde derinlemesine analiz ediliyor.