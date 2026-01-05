ABD güçleri Venezuela’da düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Maduro ve eşini yakalayarak New York’a getirdi. Başkent Caracas’ta bazı hedeflerin bombalandığı saldırıda ölü ve yaralı sayısı net olarak bilinmiyor. ABD yönetimi Maduro’nun yargılanacağını belirtirken ilk duruşma bugün görülecek.

Venezuela’da yaşananlar bugün piyasaları hareketlendirdi. Altının ons fiyatı yüzde 2,11 artışla 4 bin 221 dolara geldi. Gram altın ise bu yükselişin etkisi ile Kapalıçarşı’da 6 bin 434 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 10 bin 505 liradan işlem görürken tam altın ise 41 bin 845 lira seviyesinde yer alıyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Oldukça hareketli başlayan günde dövizde hafif artış ve düşüş yaşanıyor. Dolar yüzde 0,08 artışla 43,05 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,19 düşüşle 50,39 lira seviyesinde yer alıyor.

GÜMÜŞ TARİHİ PERFORMANSINA DEVAM EDİYOR

Faiz getirmeyen varlıklar, düşük faiz ortamında ve belirsizlik dönemlerinde öne çıkarken, spot gümüş yüzde 4,4 artışla 75,82 dolara yükseldi. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Geçen yılı yüzde 147 artışla tamamlayan gümüş, tarihinin en iyi performansını sergiledi. Gümüşteki yükselişte, ABD tarafından kritik mineral ilan edilmesi ve artan sanayi ile yatırım talebi karşısında yaşanan arz sıkıntıları etkili oldu.

PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELİŞTE

Spot platin yüzde 2,2 artışla 2 bin 190,55 dolara yükseldi. Platin, geçen pazartesi 2 bin 478,50 dolar ile rekor kırmıştı. Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 5’i aşan artış kaydeden platin, bir haftanın zirvesine çıktı. Paladyum ise yüzde 1,8 yükselişle 1.667,45 dolar seviyesine ulaştı.