ABD güçleri Venezuela’da düzenlediği operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York’a getirdi. ABD Başkanı Trump, Venezuela’nın başkenti Caracas’a düzenlenen hava saldırısı ve Maduro’nun kaçırılması sonrası yaptığı açıklamada istedikleri yönetim başa gelene kadar müdahale edeceklerini belirterek ikinci askeri müdahalenin sinyallerini verdi.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada Maduro’nun ABD’de yargılanacağını belirtti. Maduro’nun ilk duruşmasının bugün yapılacağı öğrenildi.

Hazırlanan iddianamede, Venezuela’daki iktidar elitinin 1999’dan 2025’e kadar devletin kurumlarını kullanarak ABD’ye yönelik binlerce tonluk kokain sevkiyatını organize ettiği öne sürüldü.

Savcılığın metninde Maduro için şu ifade yer aldı:

“Nicolás Maduro Moros, yasa dışı biçimde elde ettiği yetkiyi ve çürüttüğü devlet kurumlarını kullanarak binlerce ton kokaini Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımak için ortaklarıyla birlikte hareket etti.”

İddianamede, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin de aralarında olduğu sanıklar ABD’ye kokain ithali, uyuşturucu suçları kapsamında ağır silah ve patlayıcı bulundurmak ile suçlanıyor.

TRUMP “YABANCI TERÖR ÖRGÜTÜ” İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Venezuela’yı ‘narkoterör ülkesi’ olmakla suçlayarak Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ise bu yapının başında olduğunu iddia etti. ABD ordusu, Venezuela’yı aylarca denizden kuşatarak uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken teknelerde uyuşturucu olup olmadığı kanıtlanamadı.

Trump yönetimi, Maduro’nun lideri olduğu iddia edilen “Cartel de los Soles” (Güneş Karteli’ni) ‘yabancı terör örgütü’ ilan etti. Öte yandan ABD yönetimi Madruo’nun yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

İSTİHBARAT RAPORLARI NE DİYOR?

Trump yönetimi Maduro ve Venezuelalı bazı yetkilileri uyuşturucu kaçırmakla suçlarken, Birleşmiş Milletler ve ABD’nin raporları uyuşturucu trafiğinde Venezuela’nın etkisini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler’in Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin bilgilerine göre, Venezuela kıyılarından çıkan hiçbir kokain ABD’ye gitmiyor. Ayrıca kokainin çok küçük bir yüzdesi, özellikle Karayipler ve Avrupa'ya giden sevkiyatlar için Venezuela'dan geçiyor.

Venezuela üzerinden transit geçiş ihtimali göz ardı edilmese de BM'ye göre Ekvador gibi diğer ülkeler de uluslararası uyuşturucu pazarlarında yükselen trendler olarak tanımlanıyor; Ekvador'da cinayetlerdeki keskin artış, uyuşturucu kaçakçılığındaki artışla bağlantılı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler raporları Venezuela’nın kokain üreten bir ülke olmadığını vurguladı.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) müfettişleri de benzer sonuçlara ulaştı ve Mart ayında yayınlanan yıllık raporlarında ABD'de ele geçirilen kokainin yüzde 84'ünün Kolombiya'dan geldiğini yazdı. Kokain kaçakçılığına ayrılan dört sayfada Venezuela'dan bahsedilmiyor. Üretici ülkeler arasında Kolombiya ve Peru ağırlıklı olarak anılırken, transit ülkeler arasında Ekvador, Orta Amerika ve Meksika'dan bahsediliyor.

ABD’NİN VENEZUELA İDDİALARI TAMAMEN YALAN MI?

Birleşmiş Milletler’in raporları Venezuela’yı aklıyor gibi görünse de bazı ayrıntılar ABD’yi de haklı çıkarabiliyor. Maduro’ya karşı 2020 yılında ilk soruşturmayı açan eski başsavcı Bill Barr, Venezuela yönetiminin yılda 250 tona kadar kokainin taşınmasını kolaylaştırdığını iddia etmişti. Bu miktar, küresel uyuşturucu trafiğinin yüzde 10’undan azına tekabül etse de sağlanan kârın çok yüksek olduğunun altı çizildi. Barr o dönemde iddia ettiği yasadışı kaçakçılığa dair kanıt da sunamamıştı.

Venezuela hükümet koalisyonu ülkedeki uyuşturucu trafiğini kabul etse de ABD’nin iddia ettiği gibi bir yapının varlığını reddediyor.

GÜNEŞ KARTELİ GERÇEK Mİ?

ABD’nin ‘yabancı terör örgütü’ olarak ilan ettiği Cartel de los Soles de (Güneş Karteli) bir başka tartışma konusu olarak öne çıkıyor. Venezuela yönetimi ve Kolombiya böyle bir kartelin varlığını reddediyor. Ancak ABD yargısı ve Trump yönetimi söz konusu kartelin tepesinde Maduro ve eşi ile birlikte Venezuelalı yöneticilerin bulunduğunu iddia ediyor.

Güneş Karteli terimi ilk olarak 1990’lı yılların ortasında ortaya atıldı. Bu terim, Venezuela medyası tarafından bir generale yönelik uyuşturucu trafiğine bulaştığı iddiasının ortaya atılması sonrası kullanıldı. Bu tabirle generallerin rütbelerini belirtmek için omuzluklarında taşıdıkları güneş şeklindeki ambleme atıfta bulunuldu.

Analistler, sonrasında uyuşturucu trafiği ile ilgisi olduğu iddia edilen tüm Venezuelalı yetkililer için kullanıldığının altını çizdi.

Yani Güneş Karteli adlı organizasyon pratikte hiç var olmadı.

Ancak uzmanlar bunun Venezuelalı yetkililerin hiç uyuşturucu ticaretine bulaşmadığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Venezuela yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığına bulaştığı ülkedeki muhalefet tarafından da sıklıkla dile getirilse de resmi olarak kanıtlanamadı.