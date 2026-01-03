ABD, Venezuela’ya saldırı düzenledi. Yaşanan olay sonrası yapılan açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ABD tarafından rehin alındığı duyuruldu.

ABD Venezuela Devlet Bakanı Maduro hakkında iddianame hazırladı. Venezuela’da üst düzey isimlerin yaklaşık 1999–2025 yılları arasında ABD’ye yönelik büyük ölçekli kokain sevkiyatını organize ettiği ve koruduğu iddia edildi.

İddianamede Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, Ramon Rodriguez Chacin, Cilia Flores de Maduro, Nicolas Ernesto Maduro Guerra ve Hector Guerrero Flores sanık olarak yer aldı.

KOKAİN KAÇAKÇILIĞINA KORUMA SAĞLADIĞI İDDİASI

İddianameye göre sanıkların, Venezuela’daki devlet kurumlarını kullanarak kokain kaçakçılığına koruma sağladığı, sevkiyatların Karayipler ve Orta Amerika üzerinden deniz ve hava yoluyla ABD’ye ulaştırıldığı öne sürüldü. Belgede, Venezuela’daki bu yapının “Cartel de Los Soles (Güneşler Karteli)” olarak anıldığı ifade edildi.

ABD makamları, söz konusu ağın FARC, ELN, Sinaloa Karteli, Zetas ve Tren de Aragua gibi örgütlerle farklı dönemlerde iş birliği yaptığı iddiasına da yer verdi. İddianamede; narco-terörizm komplosu, ABD’ye kokain ithali komplosu, uyuşturucu suçları kapsamında ağır silah bulundurma ve kullanma ile bu suçlara ilişkin komplo olmak üzere 4 ayrı suçlama yöneltildi.

Ayrıca, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirler ile bağlantılı malvarlıklarına el koyma (müsadere) talep edildi; malvarlıklarının bulunamaması halinde ikame malvarlıklarına el konulmasının istendiği belirtildi.