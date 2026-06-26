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A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor.

MONTELLA: '3 PUANI ALMAK ZORUNDAYMIŞIZ GİBİ OYNAMALIYIZ'

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella şunları söyledi:

"Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav.

Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım.

Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip.

Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız."