ABD Adalet Bakanlığı, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında dava açılması seçeneğini değerlendiriyor.

CBS ve Reuters’te yer alan habere göre, İddiaların merkezinde, 24 Şubat 1996’da Küba hava kuvvetlerinin “Brothers to the Rescue” adlı Miami merkezli sürgün örgütüne ait iki uçağı düşürmesi yer alıyor. Olayda üç ABD vatandaşının da aralarında bulunduğu dört kişi hayatını kaybetmişti.

Küba yönetimi uçakların ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini savunurken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) uçakların uluslararası hava sahasında bulunduğunu açıklamıştı.

ABD Kongresi’ndeki bazı isimler uzun süredir Raul Castro’nun olayla doğrudan bağlantılı olduğunu savunuyor. O dönem Küba Savunma Bakanı olan Castro’nun saldırı emrini verdiği iddia ediliyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, dava ihtimalini memnuniyetle karşıladı. DeSantis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu dava çok uzun zamandır bekleniyordu” ifadelerini kullandı.

2018’de devlet başkanlığını, 2021’de ise Komünist Parti liderliğini bırakan Raul Castro aktif siyasetten çekilmiş olsa da, Küba yönetimi üzerindeki etkisini koruyan isimlerden biri olarak görülüyor.

Castro’nun özellikle ordu üzerindeki etkisinin sürdüğü ve mevcut Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in önemli danışmanlarından biri olduğu belirtiliyor.

TRUMP'TAN KÜBAYA SERT MESAJLAR

Donald Trump yönetimi, 2025’te Beyaz Saray’a dönüşünün ardından Küba’ya yönelik sert politikaları yeniden devreye sokmuştu.

Trump, göreve gelir gelmez Küba’yı yeniden “terörü destekleyen ülkeler” listesine aldı.

ABD Başkanı ayrıca son dönemde yaptığı açıklamalarda Küba’nın “sıradaki ülke” olacağını söylemiş ve Washington’un ülkeye yönelik olası adımlarıyla ilgili dikkat çeken mesajlar vermişti.