ABD konut piyasasında fiyat artışları hız kesmeye devam ediyor. S&P Dow Jones Indices tarafından paylaşılan S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi sonuçları, şubat ayında gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişin ivme kaybettiğini tescilledi.

FİYAT ARTIŞ HIZI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Şubat ayına ilişkin veriler, ABD genelinde konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 0,7 oranında arttığını gösterdi. Ocak ayında yüzde 0,8 olarak kaydedilen bu oran, piyasada soğuma sinyallerinin sürdüğüne işaret etti. Özellikle ABD’nin en büyük 20 metropolünü kapsayan endeks, şubatta yüzde 0,9 artış göstererek, piyasanın yüzde 1,1’lik yükseliş beklentisinin gerisinde kaldı.

ZİRVEDE CHİCAGO, DİPTE DENVER VAR

Endeks kapsamındaki şehirler arasında fiyat hareketliliği bölgelere göre büyük farklılıklar gösterdi:

Yıllık bazda yüzde 5 yükselişle Chicago, konut fiyatlarının en çok değer kazandığı kent oldu. Chicago’yu yüzde 4,7 ile New York ve yüzde 4,2 ile Cleveland izledi. Listenin diğer ucunda ise konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 2,2 oranında gerilediği Denver yer aldı.