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İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerine ilişkin açıklama, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’den geldi. Rızai, Tahran yönetiminin boğazın yeniden açılması için belirlediği yedi maddelik koşul listesinin bir bölümünün ABD tarafından kabul edildiğini duyurdu. Ancak ABD’nin yaklaşımının İran tarafından yeterli görülmediğini kaydetti.

Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Rızai, İran’ın diplomasi anlayışında değişikliğe gidildiğini vurguladı. Rızai, ülkesinin eski diplomatik çizgisine dönmeyeceğini belirterek, “İran diplomasisi değişti ve artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.