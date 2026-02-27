ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri olarak gösterilen Sinaloa Karteli’nin önde gelen isimlerinden Rene Arzate-Garcia ve Alfonso Arzate-Garcia kardeşler hakkında ödül kararı aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Tijuana bölgesinin sorumluları olduğu belirtilen ve “La Rana” ile “Aquiles” lakaplarıyla bilinen iki kardeşin yakalanmasını ya da mahkûm edilmesini sağlayacak bilgiler için her biri adına 5 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’ne (DEA) göre Arzate-Garcia kardeşler, son 15 yıldır ABD-Meksika sınırında yer alan ve California’ya açılan kritik Tijuana hattını kontrol ediyor. Bu güzergâhın kartelin en önemli kaçakçılık koridorlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Açıklamada, kardeşlerin özellikle ABD’ye yasa dışı fentanil sevkiyatında kilit rol oynadığına dikkat çekildi. Trump yönetiminin geçtiğimiz yıl Sinaloa Karteli’ni hem “Yabancı Terör Örgütü” (FTO) hem de “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” (SDGT) listesine aldığı hatırlatıldı.

ABD makamları, kartelin faaliyetlerinin engellenmesi için uluslararası iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.