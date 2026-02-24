ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hint Okyanusu açıklarında seyreden ve yaptırıma tabi olan “Bertha” isimli petrol tankerine ABD kuvvetlerinin el koyduğunu duyurdu.

Operasyon, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk alanında gece boyunca gerçekleştirildi ve herhangi bir çatışma yaşanmadı.

YAPTIRIM İHLALİ VE OPERASYON GEREKÇESİ

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Birimi (OFAC) kayıtlarına göre, Cook Adaları bandıralı “Bertha” tankerine İran yaptırımları uygulanıyor.

Pentagon, geminin Karayipler’deki yaptırım kurallarını ihlal ettiği ve kaçmaya çalıştığını belirtti.

SORUMLU KURUMLAR VE SÜREÇ

ABD ordusu, tankere yönelik ziyaret hakkı, denizden önleme ve bordalama operasyonunu başarıyla tamamladı. Operasyonun sorunsuz şekilde yürütülmesi, uluslararası yaptırım rejimlerinin uygulanması açısından önem taşıyor.