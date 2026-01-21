ABD’nin Venezuela kaynaklı petrol ambargosuna yönelik uygulamaları sürüyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler’de yaptırımları ihlal ettiği belirtilen Sagitta adlı petrol tankerine el konulduğunu açıkladı. Operasyon, ABD İç Güvenlik Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildi ve geminin “olaysız bir şekilde ele geçirildiği” bildirildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından Karayipler’de yaptırım kapsamındaki gemilere uygulanan ambargonun ihlal edildiği belirtildi. Buna göre Sagitta’nın yakalanması, Venezuela’dan çıkan petrolün yalnızca uygun ve yasal yollarla denizden sevk edilmesini sağlama kararlılığını gösteriyor.

ABD ordusunun bu tür operasyonları Batı Yarımküre’de sürdüreceği ve Amerikan halkının güvenliği ile bölgesel istikrara bağlılığının devam ettiği vurgulandı. Sagitta, Venezuela bağlantılı yedinci tanker olarak kayıtlara geçti; geminin Liberiya bayraklı olduğu ve Hong Kong merkezli bir şirket tarafından işletildiği ifade edildi.

Bu adım, ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı petrol ambargosunu sıkı şekilde denetleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve bölgedeki yaptırım uygulamalarının genişletildiğini gösteriyor.