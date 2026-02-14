ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendi.

İstihbarat tarafından teknenin Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı ve saldırıda 3 kişinin öldürüldü bildirildi. Öte yandan ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.

Paylaşımda teknenin vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı.