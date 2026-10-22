Söküm sürecine giren veya ekonomik gerekçelerle kapatılan tesislerin tekrar faaliyete geçirilmesi enerji sektöründe yeni bir dönem başlattı. Michigan'daki 800 MW kapasiteli Palisades santrali söküm aşamasından geri döndürülen ilk tesis olma unvanını taşırken; Pennsylvania'daki Three Mile Island santralinin 1 numaralı ünitesi Microsoft ile yapılan 20 yıllık anlaşmayla yeniden hayata döndürülüyor. Iowa'daki Duane Arnold Enerji Merkezi ise NextEra Energy ve Google iş birliğiyle 2029 yılında tekrar elektrik üretimine başlayacak.

KESİNTİSİZ ENERJİ İHTİYACI NÜKLEER SANTRALLERİ TEKRAR CAZİP KILDI

Veri merkezlerinin 7/24 esasına göre çalışan yüksek kapasiteli işlem yükleri, rüzgar ve güneş gibi hava koşullarına bağlı yenilenebilir kaynaklar yerine kesintisiz enerji sunan nükleer güce yönelimi zorunlu kıldı. İşletme maliyetleri nedeniyle geçmişte kapatılan bu tesislerin yenilenerek modernize edilmesi, yeni bir nükleer santral inşa etmeye kıyasla en hızlı ve verimli çözüm olarak öne çıkıyor.