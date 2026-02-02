Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 607,2 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 24.404 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 10.172 puana geriledi.Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 8.084 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 17.834 puanda, İtalya’da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 45.419 puanda işlem gördü.

Küresel piyasalar da ABD’deki kısmi hükümet kapanmasının yarattığı belirsizlik ve yatırımcıların kâr realizasyonu ile nakde geçiş eğilimi nedeniyle geriledi.ABD’de bütçe anlaşmasının sağlanamaması sonucu başlayan kısmi kapanmanın kısa süreceğine yönelik beklentiler, risk algısını bir miktar hafifletti. Temsilciler Meclisi’nin bugün yeniden toplanması bekleniyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı’na aday gösterdiği Kevin Warsh’ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına dair öngörüler devam ederken, Fed yetkililerinin çelişkili açıklamaları belirsizliği artırdı ve yatırımcıları daha temkinli olmaya itti.Bu hafta bölgede Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları gündemin odağında yer alacak. Her iki kurumun da faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya’da aralık ayı perakende satışları aylık bazda yüzde 0,1 artarken, kasım ayındaki yüzde 0,5’lik düşüşe kıyasla toparlanma sinyali verdi.Analistler, önümüzdeki günlerde Avro Bölgesi ve ABD’de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerini yakından izleyeceklerini belirtti.Avro Bölgesi imalat PMI’sının önceki aya göre hafif iyileşme göstermesi fakat daralmayı işaret eden 50 seviyesinin altında kalması öngörülüyor.