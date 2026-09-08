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Kaynak: İHA

ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşı yeni bir aşamaya taşındı. Kanada’nın milyarlarca dolarlık ABD ürününe yönelik gümrük vergisi uygulama kararı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeler kapsamında ABD’den ithal edilen 27,6 milyar dolarlık (20 milyar ABD doları) ürüne yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen gümrük vergileri uygulanacak.

HANGİ ABD ÜRÜNLERİ HEDEFTE?

Kanada’nın misilleme kapsamında uygulamaya koyduğu tarifeler, aralarında çelik, alüminyum, süt, peynir, golf sopaları, ceket, tişört ve tuvalet kağıdının da bulunduğu çeşitli ürünleri kapsıyor.

Klima gibi bazı ev aletleri, forkliftler ve endüstriyel kalıplar da yeni gümrük vergilerinin hedefindeki ürünler arasında yer alıyor.

Kanada’nın ilk açıkladığı gümrük vergisi listesinde taze balık ve ıstakoz da bulunuyordu. Ancak Kanada deniz ürünleri endüstrisinden gelen tepkilerin ardından bu ürünler listeden çıkarıldı.

TRUMP YÖNETİMİ DE KANADA ÜRÜNLERİNE YÜZDE 50 TARİFE UYGULUYOR

Kanada’nın misilleme niteliğindeki gümrük vergileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın benzer değerdeki Kanada ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamasından haftalar sonra geldi.

ABD’nin tarifeleri hokey sopaları ve çimento gibi ürünleri hedef alırken, Kanada’nın ABD’ye yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 5,5’ini olumsuz yönde etkiledi.

TRUMP’TAN BOMBARDİER İÇİN YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kanada merkezli uçak üreticisi Bombardier Aviation’a yönelik yeni bir tehditte bulundu.

Trump, Bombardier’in üretimini ABD’ye taşımaması halinde şirketin ABD’deki satışlarını engelleyeceğini açıkladı.

Trump, Truth Social platformunda büyük harflerle, “Artık ABD’de Bombardier satışı yok!” ifadelerini kullanırken, satışların nasıl durdurulacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD havayollarının iç hat filolarında şu anda binlerce Bombardier uçağı hizmet veriyor.

Trump ayrıca ağustos ayında Kanada sınırındaki Ontario Gölü’nün adının “Amerika Gölü” olarak değiştirilmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı.

ABD-KANADA TİCARET GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

ABD ile Kanada arasındaki ticaret müzakereleri, Washington’da günlerce süren görüşmelerin ardından 21 Ağustos’ta çıkmaza girdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ticaret görüşmelerini askıya alma kararı alırken, Trump yönetiminin şartlarının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Carney ayrıca ABD’li müzakerecilerin son anda Kanada’nın diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarına kısıtlamalar getirdiğini belirtti.

KANADA ANLAŞMA İÇİN HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ottawa ve Washington, 21 Ağustos’tan bu yana müzakerelere yeniden başlamazken karşılıklı suçlamalar devam etti.

Geçtiğimiz hafta gazetecilere konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD ile “kalıcı” ve her iki ülkenin de çıkarlarına en uygun bir anlaşma arayışını sürdürdüğünü belirtti.

Carney, “Amerikalılar hazır olduğunda oturup bu anlaşmayı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, topun artık Kanada’nın sahasında olduğunu söyledi.

Greer, Fox News’e verdiği röportajda, “Onlara en iyi teklifi sunduk, geri çevirdiler” dedi ve görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana Kanadalılarla iletişimin çok az olduğunu belirtti.