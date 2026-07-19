ABD’de ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde saatlerin ileri ve geri alınması uygulamasını sona erdirecek olan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oylandı. "Sunshine Protection Act" adını taşıyan düzenleme, sonraki yasal süreç için Senato'nun onayına sunuldu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda mart ve kasım ayları arasında geçerli olan yaz saati uygulaması yıl boyunca kalıcı kılınacak.

Kongre'nin onay vermesi durumunda kendi iç düzenlemelerini yapmaya hazır olan 19 eyaleti doğrudan etkileyecek olan tasarıya, mevcut yönetim kanadından da destek açıklamaları geldi. Saat değişiminin gereksiz bir maliyet ve iş yükü oluşturduğu görüşü savunulurken, yasanın kabulü için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

GÜVENLİK GEREKÇELERİYLE YAŞANAN TARTIŞMALAR

Tasarının kabul edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği Senato kanadında ise süreç hakkında bazı çekinceler öne çıkıyor. Muhalif senatörler, kalıcı yaz saatinin kış mevsiminde bazı bölgelerde güneşin sabah saat 09.00'dan sonra doğmasına yol açabileceğini ifade ediyor. Bu durumun işe ve okula giden vatandaşlar için karanlıkta yolculuk yapma zorunluluğu doğuracağı, bunun da güvenlik risklerini beraberinde getireceği savunuluyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre halkın büyük bir bölümü mevcut iki zamanlı sistemden memnun olmasa da hangi alternatif modelin seçilmesi gerektiği konusunda net bir uzlaşı bulunmuyor. Ülke, geçmiş yıllarda yaşanan petrol krizi döneminde enerji tasarrufu sağlamak adına benzer bir modeli kısa süreliğine denemiş ancak kış aylarındaki olumsuz etkileri sebebiyle bir yılı doldurmadan uygulamadan vazgeçmişti.

DÜNYADAKİ DİĞER ÖRNEKLER VE MEVCUT DURUM

ABD'nin gündeminde yer alan bu sistem, dünya genelinde farklı ülkeler tarafından da uzun süredir deneyimleniyor. Gün ışığından daha fazla istifade edilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 2016 yılından bu yana benzer bir modeli kesintisiz olarak uygulayan ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Küresel ölçekte Belarus, Fas, Ürdün ve Suriye gibi ülkeler yıl boyunca yaz saatini kullanmayı tercih ederken; Rusya, İzlanda ve Azerbaycan gibi ülkeler ise saat değişimini kaldırarak kalıcı olarak standart kış saati diliminde kalmayı seçti. ABD'deki yasal süreçlerin tamamlanması durumunda ülke, zaman yönetimi konusunda bu küresel modellerden birini resmen benimsemiş olacak.