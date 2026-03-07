Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı çatışma ortamı sekizinci gününde.

Saldırıların sekizinci gününde öne çıkan gelişmeler şöyle:

18.04: TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Trump, gidişata 10 üzerinden 15 verdiğini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, "Bütün iletişim sistemleri ortadan kalktı, 3 günde 42 İran donanma gemisini vurduk." ifadelerini kullandı.

17.00: İRAN: ABD'YE AİT TANKERİ VURDUK

İran, Basra Körfezi’nde Marshall Adaları bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin, “ABD’ye ait olduğu gerekçesi” ile vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinde Basra Körfezi’nde “Louise P” isimli bir petrol tankeri, “ABD’ye ait olduğu gerekçesi” ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından İHA ile vuruldu.

16.50: İRAN: BÖLGE ÜLKELERİYLE DOSTUZ AMA KENDİMİZİ DE SAVUNURUZ

İran bölge ülkeleriyle dostça ilişkiler kurmak istiyor ancak bu ABD ve İsrail saldırganlığına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmaz.

16.41: LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 294'E ÇIKTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 77 artarak 294'e, yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini açıkladı.

13.02: İRAN'DA PATLAMALAR

Başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

11.25: İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail, Tahran ve İsfahan'a yeni saldırı dalgası başlattı.

11.10: İRAN: IRAK'TAKİ SİLAHLI KÜRT GRUPLARINI VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı Kürt grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.

11.00: SUUDİ ARABİSTAN: DRONE SALDIRILARINI ENGELLEDİK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 3 balistik füze ile başkent Riyad'ın doğusuna ve ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na düzenlenen 23 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini duyurdu.

10.20: İRAN'DAN KOMŞU ÜLKELERE ÖZÜR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşu ülkelerimizden özür dilerim. Geçici Liderlik Konseyi, bu ülkelerden bir saldırı olmadığı müddetçe İran'ın hiçbir komşu ülkesine saldırı gerçekleştirmeyeceğini onayladı

06.55: HİZBULLAH: İSRAİL'İN HAVA İNDİRME GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam yerel saatle 22.30'da İsrail ordusuna ait 4 helikopterin Suriye yönünden gelerek Yahfufa, el-Hureybe ve Mearbun beldelerinin dağlık kesişim noktasına bir piyade birliği indirme girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Nebi Şit beldesinin doğu mahallesine (Al Şukr Mahallesi) doğru ilerlediği ve saat 23.30 sularında mezarlık yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla hafif ve orta silahlarla çatışmaya girdiği ifade edildi.

Çatışmanın İsrail güçlerinin fark edilmesinin ardından şiddetlendiğine işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu birlikleri bölgeden çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenleyerek yoğun ateş desteği sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, çatışma sırasında Hizbullah'ın topçu birliklerinin de uygun silahlarla çatışma bölgesi çevresine ve İsrail birliklerinin geri çekilme güzergahına yoğun atışlar gerçekleştirdiği, çevre köylerdeki sivillerin de ateş desteği verdiği kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

İsrail basını konuya ilişkin Lübnan basınına yansıyan bazı bilgileri aktarmakla yetinirken, İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.

03.45: İSRAİL ORDUSUNDAN LÜBNAN'IN BAALBEK BÖLGESİNE ASKER İNDİRME GİRİŞİMİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu, bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu. Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı.

Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı. Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.

Konuyla ilgili Lübnan ya da İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

01.54: TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Tahran’da patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da önce uçak sesleri duyuldu, ardından şiddetli patlamalar oldu ve hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Uçak seslerinin yer yer duyulmaya devam ettiği Tahran'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya göre, saldırıda Mehrabad Havaalanı'na yakın bölge isabet aldı. İsrail ordusu, saldırıda Tahran yönetimine ait altyapının hedef alınacağını belirtmişti.

Bu duyuru ile eşzamanlı olarak İsrail’de de siren sesleri duyulmuştu.