ABD-İsrail saldırısında çevre zararı: İran’daki petrol yangınları bölgeyi kirletti

Kirli hava doğuya taşınıyor

Kadıoğlu, 7-9 Mart’ta Tahran’daki Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere bazı tesislerde çıkan yangınların atmosfere yaklaşık 47 bin ton sera gazı ile siyah karbon, kükürtdioksit ve kanserojen özellik taşıyan polisiklik aromatik hidrokarbon bileşikleri yaydığını belirtti.