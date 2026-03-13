ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında petrol depolama tesislerinin hedef alınmasının ardından çıkan yangınların çevresel etkileri gündeme geldi.
ABD-İsrail saldırısında çevre zararı: İran’daki petrol yangınları bölgeyi kirletti
Tahran'daki petrol depolarında çıkan yangınlar atmosfere yaklaşık 47 bin ton sera gazı ve çok sayıda kirletici saldı. Uzmanlara göre kirli hava bulutları şu an Türkiye için doğrudan risk oluşturmuyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yangınların atmosfere büyük miktarda kirletici saldığını ancak mevcut rüzgâr koşullarına göre Türkiye için kısa vadede doğrudan bir tehdit bulunmadığını söyledi.
Kirli hava doğuya taşınıyor
Kadıoğlu, 7-9 Mart’ta Tahran’daki Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere bazı tesislerde çıkan yangınların atmosfere yaklaşık 47 bin ton sera gazı ile siyah karbon, kükürtdioksit ve kanserojen özellik taşıyan polisiklik aromatik hidrokarbon bileşikleri yaydığını belirtti.
Bu kirletici bulutların şu anda 1-2 kilometre yükseklikte Türkmenistan ve Pakistan yönüne taşındığını ifade eden Kadıoğlu, rüzgârların yön değiştirmesi durumunda Doğu Anadolu’daki bazı illerin etkilenebileceğini dile getirdi.
Bölge ülkelerine uyarı
Kadıoğlu, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da hava kalitesine ilişkin uyarıların yapıldığını, Afganistan ile Pakistan’ın batı bölgelerinde de kirliliğin hissedilebileceğini kaydetti.
Petrol yangınlarının meteorolojik koşullara bağlı olarak geniş alanlara yayılabildiğini belirten Kadıoğlu, mevcut atmosferik dolaşımın kirli hava kütlesini doğu ve kuzeydoğu yönünde taşıdığını söyledi.
Sağlık ve çevre için risk
Yangınlar sonucu atmosfere karışan kükürtdioksit ve azot oksitlerin asit yağmurlarına yol açabileceğine dikkat çeken Kadıoğlu, ince partiküller ve siyah karbonun insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.
Bu tür kirleticilerin akciğerlere kadar ulaşabildiğini ve bazı bileşiklerin kanserojen özellik taşıdığını vurgulayan Kadıoğlu, benzer bir durumun 1991’de Kuveyt’te yanan petrol kuyularında yaşandığını hatırlattı.
Uzmanlar, kirleticilerin bölge ülkelerine yayılma ihtimali nedeniyle atmosferik koşulların yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.