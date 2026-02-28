YENİÇAĞ /ÖZEL HABER / FATİH ERBOZ

İran ile ABD arasındaki gerilim çatışmaya döndüğü andan itibaren bölgenin geleceğine ilişkin kaygılar arttı.

Türkiye’nin eski Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ABD ve İsrail’in İran’ı dünyada en iyi tanıyan iki ülke olduklarını kaydederek, “Başlayan çatışma sürecini ABD ve İsrail’in sonuçları itibarıyla hesapladıkları ortada. Bu ortam uzun süreli bir kara operasyonunu getirmez. ABR ve İsrail yeni Ortadoğu projelerinde İran’ı bölgeden uzaklaştırmak için harekete geçti. Bu nedenle ABD ve İsrail’in amacı savaş değil, yeni Ortadoğu planları kapsamında İran’ı zayıflatıp, bölgeden uzak tutmak” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıların planlama sonuçları üzerinde duran Ümit Yardım, “Her iki ülkede İran’ı anayasal düzen, toplumsal yapı ve coğrafi özellikleriyle çok iyi tanıyor. Buradan baktığınızda ABD ve İsrail operasyonun sonuçlarını dikkate alarak harekete geçti. İran’da devlet adamlarını suikast ile ortadan kaldırıp, kaçırarak sonuç alınamayacağını biliyorlar. Bu nedenle bu operasyonu başlattılar. Bugünkü tabloda öncelikle kara operasyonu görünmüyor” diye konuştu.



İran’ın siyasal hayatında iktidarın dağıtılmış olduğuna da dikkat çeken emekli Büyükelçi Yardım, “İran anayasasının 110’unucu maddesi yetkileri sınırlandırdığı için yetki dağılımı da yapar. Bunu her iki ülkede çok iyi bildiği için buradaki amaç rejim değişikliği değil, İran rejimini zayıflatmak. İran ile çatışma artarsa İran’ın Ortadoğu’daki sosyal tabanı devreye gireceği için çok büyük şiddet eylemleri olabilir. Bunu bildikleri için rejimi zayıflatmak yolunda adımlar atıyorlar” dedi.

Demokrasisi güçlenmiş bir İran’ı şu anda batının istemeyeceğini de ifade eden Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasal yaşamı demokrasi ile güçlenmiş bir İran batının bölgedeki yeni Ortadoğu ittifakı planlarını bozar. Mısır, Körfez ülkeleri hatta Hindistan bile içine alan bir ittifak planı var örneğin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun. Hindistan başbakanın ziyareti bu açıdan önemli. Bu bakış açısıyla İran’ın kontrol altında tutulması ve bölgeden dışlanması gerekiyor. ABD bu nedenle harekete geçti. Trump radikal Hristiyanlara yakın, Netanyahu da İsrail tarihinin en radikal sağ koalisyonunu kurdu. Bu nedenle her ikisinin de desteği var.”

Batılıları yeni Ortadoğu ittifakları sürecinde İran’ı kriz içinde tutma politikasının da anlaşıldığını vurgulayan Ümit Yardım, “Amaçları bu kriz ile İran’ı kontrol etmek ve bölgeden uzak tutmak. Aynı zamanda İran’ın doğal kaynaklarından en üst oranda yararlanmak. Bu yolla istediklerini alacaklar. Kara operasyonu içeren bir savaş istediklerini sanmıyorum. ABD Başkanı Trump öngörülebilir bir siyasetçi değil, her an her şeyi yapıyor. Bugüne baktığımızda ise 3-4 gün ya da daha az sürebilecek bir operasyon görünüyor. Yine de çatışmalar her an kesilebilir ve görüşmeler kaldığı yerden sürebilir” dedi.