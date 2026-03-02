YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Güvenlik uzmanı, Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Poyraz Gürson, ABD’nin Çin ile rekabet kapsamında Asya Pasifik’e gitmeden önce Ortadoğu’da İsrail’in güvenliği için İran’ı tehdit olmaktan çıkarmak istediğine işaret etti. İran ile ABD-İsrail arasındaki hava saldırılarının şu ana kadar kontrollü bir savaş seyrinde olduğunu söyleyen Gürson, PKK ve IŞİD gibi terör örgütlerinin gelişmiş silahlara rağmen İsrail’in güvenliği için bir anlam taşımadığının görüldüğüne de vurgu yaptı.

ABD’nin içinden geçtiğimiz süreçte ana hedefini görmenin önemli olduğunu dile getiren Poyraz Gürson, şunları kaydetti:

”ABD- İsrail, İran arasındaki gerilimli ortam sürüyor ama burada ABD’nin hedefini görmek önemli. ABD, bölgede ısrarla İsrail’in güvenliğini eksiksiz sağlamak istiyor. Bu nedenle İran’ı tam anlamıyla etkisiz hale getirmek istiyor. İran’da ki amacı İsrail’e tehdit olmayacak ve kendisiyle iyi ilişkiler içinde olup, dediğini yaptıracak bir yönetim oluşturmak. Bunun da nedeni İsrail’in güvenliği olduğu kadar Çin ile İran arasındaki ilişkileri tamamen koparmak. İran’daki nadir toprak elementlerini ve petrol ile doğal gazı kontrol etmek. Büyük resimdeki ana hedefi Çin.”

ABD-İsrail ve İran arasında kontrollü bir savaşın dikkat çektiğini de anlatan Güvenlik Uzmanı Poyraz Gürson, “Burada kontrollü bir savaş görüyoruz. İran karşılık veriyor ama diplomasi masasındaki bir veriyor bir alıyor. Bu kadar çok füzesi varken, gelişmiş füze sistemleri bulunurken beklenen karşılığı vermiyor. Bu kadar saldırı sırasında bir uçak bile düşüremezler mi? Kıtalar arası füzeleri var, bir üssü hedef almazlar mı? Erbil’deki üsse atış yapıyorlar, bölgedeki üsleri vuruyorlar” diye konuştu.

ABD’nin bir başka amacının ise İran ile Çin arasındaki bağlantıyı kaldırmak olduğu kaydeden Gürson, ABD’nin İran’daki petrol, doğal gaz ve nadir toprak elementlerini de kendi kontrolü altına almak istediğini söyledi. Pakistan ve Afganistan arasında başlayan savaşın da ABD’nin büyük fotoğraftaki amacının parçası olduğunu ifade eden Gürson, “Pakistan ile Afganistan savaşından sonra kurulacak olan Belucistan’ı İran üzerinden denize açarak, bölgeyi kontrol etmek. Böylelikle Çin’i her anlamda çevrelemek. İran’ı bitirmeden Ukrayna ve Rusya savaşı da bitmez, Asya Pasifik bölgesine de gitmez” dedi.

Bu gelişmelerin Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğine vurgu yapan Poyraz Gürson, “Burada bizi ilgilendiren konu YPG-PKK ve IŞİD konusu. ABD’nin İsrail’e güvenlik olarak kara birliği olarak kullanacağını hesap ederek tuttuğu bu iki silahlı güç İsrail’in güvenliği için hiçbir anlam ifade etmediğini gördü her iki ülkede. Dolayısıyla bir anlamları kalmadığı için ortadan kalkmaları beklenmeli artık” diye konuştu.

İsrail’de Netanyahu ve kabinesinin bu savaşın ardından yerini yeni bir yönetime görevi devretmesinin de önemli bir gelişme olacağını kaydeden Gürson, şunları anlattı:

“İsrail de durumun farkında. Netanyahu gönderilir, yerine yeni bir kabine kurulur. Bundan sonra da Türkiye devreye girer ve İsrail’in güvenliği için önemli adımlar atılır. İsrail’in güvenliği Türkiye’ye emanet edilir. Bu ortamda, yani çatışmanın bölgesel boyutlara geldiği andan itibaren bu iki silahlı örgütün hiçbir işe yaramadığı bir kaz daha görüldü. Ortadoğu’da önümüzdeki dönemde İsrail’in güvenliği merkezli yeni bir denge oluşuyor. Burada da ister istemez Türkiye önemli bir aktör oluyor. İngiltere, ABD, AB, Rusya ve İsrail’in çıkarlarının kesiştiği noktada Türkiye duruyor. Bu nedenle bu öngörüleri yapıyorum. Netanyahu’nun köşeli ittifaklarının bir anlam ifade etmediği bu kontrollü savaşta bile ortaya çıktı. Hindistan’ın İsrail ve Yunanistan ile görüşmesinin ana nedeni Hindistan’dan yeni bir ülke daha çıkmasını engellemek olduğu da netleşti.”

Bu süreçte Kıbrıs’taki üslerin de etkin hale getirildiğini dikkatlerden kaçmadığını kaydeden Gürson, “İngiltere savaşın gidişatını gördü ve hemen devreye girdi. İsrail derinlikli bir ülke olmadığı için bu üslerin tam anlamıyla korunmasını ve elde tutulmasını sağlamak için yine Türkiye’nin devreye girmesinin gerektiği de anlaşıldı. Bu faktörler önemli. Tüm bunlar alt alta sıralandığında Türkiye’nin önümüzdeki dönem kendi jeopolitik atmosferini kurabileceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.