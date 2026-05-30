Bu dönüşüm, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran’a yönelik askeri baskının sürdürülmesi ve operasyonların genişletilmesi yönündeki talepleriyle ters düştü. Trump yönetiminin ise ateşkes ve anlaşma odaklı bir çizgiye yönelmesi, Tel Aviv’de rahatsızlık yarattı. İsrailli kaynaklara göre bu gelişmeler Netanyahu’nun hem iç siyasi konumunu hem de olası seçim stratejilerini etkileyebilir.

CNN’in aktardığı bilgilere göre 28 Şubat’ta İsrail ve ABD savaş uçaklarının İran’a yönelik eş zamanlı saldırılarının ardından Trump ve Netanyahu karşılıklı olarak operasyonu “tarihi bir başarı” olarak nitelendirmişti. Netanyahu, iki ülke arasındaki ittifakın en güçlü döneminde olduğunu savunmuştu. Ancak birkaç ay içinde bu askeri ortaklık, ABD’nin yönlendirdiği diplomatik sürece dönüşerek İsrail’in etkisini sınırlayan bir yapıya evrildi.

İsrailli kaynaklar, Netanyahu’nun kamuoyu önünde Trump’ı eleştirmese de kapalı kapılar ardında ABD-İran müzakerelerinde İsrail’in rolünün zayıfladığını kabul ettiğini aktarıyor.

Netanyahu’nun, özellikle ateşkes sonrası İran’a yönelik baskının artırılması ve hatta yeni askeri operasyonlara dönülmesi için Washington’a çağrılar yaptığı, İran rejiminin sürekli baskı altında çökeceğini savunduğu belirtiliyor. Buna karşın ABD yönetimi diplomatik çözüm yolunda ilerlemeyi tercih ediyor.

İsrail tarafı, olası anlaşmanın İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesi, füze programı ve bölgesel vekil ağları gibi kritik güvenlik başlıklarını yeterince sınırlamayacağı görüşünde. Buna karşılık anlaşmanın İran üzerindeki ekonomik baskıyı azaltabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca İsrailli yetkililer, Netanyahu’nun İran’ın enerji altyapısına yönelik daha sert askeri adımlar ve limanlara yönelik ablukanın sürdürülmesi için baskı yaptığını ifade ediyor. Aksi bir anlaşmanın İran rejimini ekonomik olarak yeniden güçlendirebileceği endişesi dile getiriliyor.

Lübnan başlığı da iki ülke arasında yeni bir gerilim alanı oluşturuyor. İran’ın, Lübnan’daki ateşkes düzenlemelerinin de anlaşmaya dahil edilmesini istediği, bu durumun ise İsrail-Lübnan hattındaki gerilimi artırdığı aktarılıyor. İsrail’in kuzey sınırında Hizbullah saldırılarının arttığı belirtilirken, Netanyahu’nun orduya operasyonların genişletilmesi yönünde talimat verdiği ifade ediliyor.

İsrail iç siyasetinde ise aşırı sağcı koalisyon ortaklarının daha sert askeri adımlar talep etmesi Netanyahu üzerindeki baskıyı artırıyor. Ancak Netanyahu’nun, eski ABD Başkanı dönemindeki gibi açık bir Washington karşıtlığı çizgisinden kaçındığı ve Trump ile doğrudan çatışmaya girmemeye çalıştığı değerlendiriliyor.

CNN’e göre Netanyahu, siyasi kariyerinin önemli bir bölümünü Trump ile yakın ilişki üzerine inşa ettiği için ABD Başkanı ile açık bir kriz yaşamaktan kaçınıyor. Ancak bu durum, İsrail içinde “ABD’nin İsrail’i yalnız bıraktığı” yönünde eleştirilere de yol açıyor.

Bazı İsrailli ve ABD’li kaynaklar, Washington’un süreci yeniden kontrol altına alarak İsrail’i daha geniş bir savaş senaryosundan uzaklaştırmak istediğini, bunun da Netanyahu’nun stratejik planlarını zorlaştırdığını ifade ediyor.

Uzun yıllardır Netanyahu ile çalışan eski güvenlik yetkililerine göre İsrail Başbakanı’nın en büyük sorunu, askeri başarıları kalıcı siyasi kazanımlara dönüştürememesi. Bu durumun İsrail’in bölgesel stratejik pozisyonunu zayıflattığı yorumları yapılıyor.

Genel tabloya bakıldığında İran’a yönelik kampanya, Netanyahu’nun Hamas’ın 7 Ekim sonrası zedelenen siyasi imajını yeniden inşa etme planının merkezinde yer alıyordu. Ancak kamuoyu araştırmaları İsrail toplumunun bu sürecin sonuçlarından tatmin olmadığını ve belirsiz bir tablo gördüğünü ortaya koyuyor.

Ayrıca Trump’ın, İsrail ile bazı Körfez ülkeleri arasında normalleşme baskısını artırmasının Netanyahu için “siyasi dengeleyici bir unsur” olabileceği belirtiliyor. Ancak Filistin meselesi ve bölgesel şartlar nedeniyle somut ilerleme sağlanmasının zor olduğu ifade ediliyor.

Sonuç olarak, ABD-İsrail hattında şekillenen yeni diplomatik yaklaşım yalnızca bölgesel askeri stratejiyi değil, Netanyahu’nun uzun yıllardır inşa ettiği siyasi anlatıyı da doğrudan etkileyebilecek bir kırılma yaratıyor.