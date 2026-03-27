Savaşın geldiği noktada şartların savaş öncesine göre değiştiğini tarafların anlaşmasının savaş öncesine göre daha zor olduğunu kaydeden İran uzmanı Arif Keskin tarafların masaya oturmasını ile savaşa devam etmeleri arasındaki ihtimalin aynı oranda olduğunu dile getirdi. Arif Keskin, “ABD’nin ileri sürdüğü şartlar ile İran’ın şartları birbiriyle örtüşmüyor. Bu nedenle müzakere ve ateşkes ihtimali içinden geçtiğimiz süreçte kolay olacak gibi gözükmüyor” dedi.

İran’ın bu aşamada başarılı olduğuna inandığını ifade eden Arif Keskin, şunları söyledi:

”İran, ABD ve İsrail saldırılarının ardından bu noktada kendisini başarılı olarak görüyor. Bu nedenle de müzakerenin şartlarını ve koşullarını ben belirlerim tutumunu ortaya koyuyor. ABD’nin ise böyle bir yaklaşımı kabul etmesi mümkün değil. Ayrıca İran’ın kazandığı yönümdeki bir algıyı da kabuk etmesi mümkün değil. ABD için öncelikle Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolü sağlamak önemli. İran tarafı ayrıca Hürmüz Boğazında üstünlük sağladığını söylüyor. İran yönetimi başarılı olduğunu ve Hürmüz Boğazındaki üstünlüğünü kamuoyuna da kabul ettirmiş durumda. Tarafların yaklaşımları anlaşma ihtimalinin ne kadar zor olduğunu zaten gösteriyor.”

İran’ın savaşta gelinen noktayı tarihteki Sıffin savaşı ile metaforlaştırdığına dikkat çeken Arif Keskin, “Bu savaşta Hazreti Ali, Muaviye’nin çadırını ele geçirme noktasına geldi. Çadırdakileri öldürmediler. İran’da savaşın bu noktada olduğu metaforu üzerinden anlamlandıranlar var. Bu hatayı yapmayalım diyen kesimlerin sesi yükseliyor. İran açısından bu da bu süreçte dikkate alınması gereken bir konu” dedi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın gelinen aşamada kilit noktasının Hürmüz Boğazı olduğunu anlatan Arif Keskin, “ABD’nin bu noktada İran’a vereceği bir şey yok. Öte yandan İran, ABD açısından ve Hürmüz Boğazını kullanan ülkeler açısından artık yeni bir hukukun geçerli olması gerektiğini ve bunun şartlarının hazırlanmasının önemli olduğunu ifade ediyor. Gelinen noktada iki ülke arasında nükleer teknoloji, uranyum zenginleştirme, balistik füze teknolojisi, İran’ın Ortadoğu’daki vekil unsurlarının İsrail’in güvenliğini tehdit etmesi sorunlarının yanına bir de Hürmüz Boğazı sorunu eklenmiş oldu” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı krizini şu ana kadar diplomasi ve bazen de tehdit ile çözmeye çalıştığını kaydeden Arif Keskin, “Bu noktadan çözüm alamayınca kara operasyonu gündeme geldi. Kara operasyonu da İran’ın yakınlarındaki Hark adası, Lark adası, Ebu Musa, Küçük Tunb ve Büyük Tunb adaları kapsamında gündeme geliyor. Bu noktada ise İran’ın petrol ihracatı açısından terminal niteliğinde olan Hark adasını ABD ele geçirmek isteyecektir. İran ise bunun karşılığında 1 milyon insan gücümüz var gelin diyerek meydan okuyor, bu da ayrıca üzerinde durmamız gereken bir noktadır” ifadelerini kullandı.

Barış sağlanmasının içinden geçtiğimiz süreçte İran’ın zaferi olarak nitelendirileceğini ifade eden Arif Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ise ABD Başkanı Trump’ın kabul edebileceği bir şey değil. Ayrıca Trump barış söylemini dile getirdikçe İsrail saldırılarını arttırıyor. Şu anda savaş öncesi şartlardan daha ağır şartlardayız. Savaş daha da artabilir, yayılabilir. ABD Başkanı Trump’ın söylemleri de etkili olabilir. Bugün itibarıyla savaşın seyri açısından çok kritik bir noktadayız. Ayrıca İran ateşkes konusunda ABD ve İsrail’e güvenmiyor. 2025 yılında ateşkes oldu ardından saldırdılar, 2026 yılında masaya oturdular tekrar İran’a saldırı oldu. Bu nedenle İran tarafı ateşkes- saldırı döngüsünün var olduğunu bu döngüden kurtulmak gerektiğini söylüyor. Bunları dikkate alarak içinden geçtiğimiz sürecin savaş açısından çok kritik bir dönem olduğunu söyleyebiliriz.”