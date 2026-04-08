Ateşkes yapılmasına tarafların gelinen nokta itibarıyla rızası olduğuna dikkat çeken emekli Büyükelçi Uluç Özülker, “ABD’nin 15 maddelik şartları, İran’ın 10 maddelik şartlarını incelediğinizde arada çok büyük fark yok. Öte yandan Pakistan’ın bu konuda neler yapabileceğini önümüzdeki günler gösterecek. Pakistan İran’ın komşusu. Hindistan ile Pakistan arasındaki küresel güç dengesi dikkat çekiyor. Etrafı ateş topu olan Türkiye ise barış söylemlerini yüksek sesle dile getirip, Ortadoğu bölgesindeki durumu da dikkate alarak bu süreçte mesafesini korumalı. Şu an itibarıyla hiçbir şey bitmedi” dedi.

ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkesin duyurulmasına rağmen İsrail’in Lübnan’a saldırarak iki coğrafyanın birbirinden ayrı olduğunu ifade ettiğine dikkat çeken Uluç Özülker, “İsrail Başbakanı Netanyahu ‘oradaki durum bizi ilgilendirmez’ diyerek Lübnan’a saldırdı. Lübnan’ın güneyinde hak iddia etmeye devam ediyor. ABD’nin tutumuna rağmen bunu yapmaktan geri durmadı. Bu açıdan baktığımızda artık bu süreçte Netanyahu problemi ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Artık tarafların bir de Netanyahu sorunu mevcut. ABD Başkanı Trump verdiği kararın maliyetini tüm boyutlarıyla gördü. Bu nedenle süreç bir noktadan sonra ABD’nin istediği gibi şekillendi ama sorunlar büyüdükçe büyüyor” diye konuştu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sadece Ortadoğu’yu değil, dünyayı Arap saçına çevirdiğini anlatan Uluç Özülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

”ABD Başkanı Trump için sorunlar arttı. Kasımdaki seçimler, Netanyahu’nun tutumu, İran savaşı ile birlikte Arap sermayesinin yara alması. ABD, şu anda kime mal satacak? Rusya ve Çin ile durum ortada. AB çöktü. Arap sermayesi ağır yara aldı. ABD ekonomisi kime mal satacak? ABD’de zaten zorlanan ekonomi daha da zorlanacak. ABD ülke içindeki refah payından ödün vermek zorunda artık. İkinci dünya savaşında olduğu gibi Marshall yardımlarıyla ülkeleri kalkındırıp onlara mal satması da kolay değil. ABD dünyadaki liderlik gücünü de kaybetti.”

Türkiye’nin bu savaşa ilişkin mesafesini koruması gerektiğini de dile getiren Uluç Özülker, “İran’ın ise alt yapısı durma noktasına geldi. Dolayısıyla taraflar ciddi ekonomik sorunlar yaşayacak. Bu durumda Türkiye barışı dillendirip, mesafesini korumalı. Rusya, Ukrayna, Suriye, Ortadoğu, İran sorunlar yaşarken Türkiye çok dikkatli hareket etmek zorunda. Sykes-Picot Anlaşmasının gündeme getirildiği bu süreci de dikkate almak durumunda. Bir taraftan da Osmanlı Devleti’nin küçük modeli geliyor denen bu günlerde iki defa dikkatli olmak zorundasınız, ilerisini düşünerek, ihtiyatlı hareket etmelisiniz” ifadelerini kullandı.