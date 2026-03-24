ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşım her geçen gün bölgeye yayılma kaygısı artarken, taraflar isteklerini kabul ettirmek için taktik savaşlarına da hız verdi. Emekli Büyükelçi Onur Öymen, her iki tarafında taktik stratejilerinin son dönemde öne çıktığını kaydederek, “ABD bir taraftan tehditler ile kendi taktiklerini sahaya yansıtıp oyunu oynuyor. İran tarafı ise geri adım atmama kararlılığını koruyor. Tüm bunlar içerisinde kesin bir hüküm vermek için şu an için erken olsa bile Körfez ülkelerinin son dönemdeki tutumlarını dikkate aldığımızda savaşın genişlemesi de söz konusu olabilir” dedi.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta gelinen nokta da iki tarafında içinden geçtiğimiz süreçte taktiklerini öne çıkardığını ifade eden Onur Öymen, “ABD Başkanı Trump’un açıklamalarına baktığınız da her şey iyi gidiyor derken, diğer taraftan 48 saat süre verdik açıklamaları yapıyor. Buradan anlaşılıyor ki ABD tehdit politikasıyla taktiklerini hayata geçirip kendi oyununu oynuyor. İran’a baktığınız da ise geri adı atmıyor, bu konudaki kararlılığını sürdürüyor. Gelinen aşamada tarafların taktik anlayışlarını ve buradan hareketle taleplerini birbirlerine kabul ettirme anlayışı söz konusu” diye konuştu.

ABD’nin tehditlerini yerine getirme konusuna tutarlı bir çizgiyi şu ana kadar ortaya koymadığını da kaydeden emekli Büyükelçi Öymen, sözlerini şöyle sürdürdü:” ABD, İran’ a yönelik tehditlerini sıralıyor ama İran geri adım atmadığı gibi ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerinin alt yapılarını, enerji üretim tesislerini bombalıyor. Bunun karşılığında ABD ve İsrail de İran’a yönelik füze saldırılarını sürdürüyor. Sonuçta bu ülkelerin önemli tesisleri zarar gördüğü gibi, yaşanan saldırılardan hayat da olumsuz yönde etkileniyor. Savaşın yarattığı etki ve zarar gün geçtikçe artıyor.”

ABD’nin sürekli tehdit ederek sonuç alınamayacağını görmesinin ve bu yöntemle savaşı sürdürmesinin gerçekçi olmadığını görmesinin önemli olduğuna da dikkat çeken Onur Öymen, “Savaş uzadıkça tarafların kayıpları artıyor. Bundan sadece savaşın tarafı olan ülkeler değil, bölge ülkeleri ve dünyada etkilenmeye başlıyor. ABD ve İsrail öyle bir noktaya doğru gelmiş oldu ki dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma noktasına geldiler. Savaşta gelinen noktanın ve yaşanan kayıpların ve yine bunların doğuracağı sonuçların şu aşamada görülmesi büyük önem taşıyor. ABD ve İsrail İran’a yönelik başlattıkları saldırılarda ve bu nedenle uzayan savaşta önemli kayıplar vermiş durumda. Savaşın ortaya çıkardığı kayıp ve zararları önümüzdeki günlerde dikkate alacaklardır. Sürekli tehdit ederek bir sonuç alınamayacağı da bu süreçte net görülüyor” ifadelerini kullandı.

Savaşın seyrinin de hemen öngörülmesinin mümkün olamayacağını dile getiren Onur Öymen, sözlerini şöyle tamamladı:” Savaşta bölge ülkelerinin zarar gördükleri ve bu şekilde devam ettiği sürece zarar görmeye devam edebilecekleri görünüyor. Savaşın bölgeye yayılması, özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere başka unsurların savaşa dahil olması için biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. ABD, İsrail ve İran’ın yaşadıkları kayıplara benzer kayıpları yaşamaya isteyecekler midir? Körfez ülkelerinden gelen açıklamalara baktığınız da İran’dan gelen saldırılar nedeniyle sert tepkilerini görüyoruz. Savaşın genişlemesi, Körfez ülkelerinin savaşa girmesine yönelik olarak şu anda kesin bir şey söylemek zor. Gelişmeleri takip etmek gerekiyor.”